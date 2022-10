Una investigación no dirigida revisó 6.218 publicaciones en internet con el objetivo de determinar de qué se habla en el país en cuanto a las relaciones de pareja, y una dirigida; con una muestra de 6.532 personas, quienes fueron encuestadas sobre el tema.



El 63 por ciento de los encuestados respondió que ha sido infiel, frente a un 37 por ciento que no. Además, un 51 por ciento consideraría llegar a ser infiel en algún momento, mientras un 49 por ciento no.

Por su parte, la tecnología también ha entrado en este tema y por esto se han creado varias aplicaciones por medio de las que las personas se están contactando para acordar citas.



Gleeden

Esta es una aplicación por medio de la cual los usuarios pactan encuentros entre personas casadas, "Tanto si buscas una aventura eztraconyugal cerca de casa o un amante a miles de kilómetros", indica la plataforma en su descripción.



Gleeden asegura que tiene un elevando nivel de seguridad, que garantiza el anonimato y que es gratuito, pero solo para mujeres. En el caso de los hombres, se maneja un sistema de créditos.



La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android.

Victoria Milan



La aplicación se define como una herramienta diseñada para casados y comprometidos, que utiliza la geolocalización para agregar prospectos que estén en la misma ciudad.



Existe la posibilidad de ajustar los perfiles para que la aplicación ayude a elegir



- Hombre casado buscando mujer

- Mujer casada buscando hombre

- Hombre con pareja buscando mujer

- Mujer con pareja buscando hombre

- Hombre soltero buscando mujer

Ashley Madison



Esta es una alternativa que también tiene su objetivo en vincular personas que ya tengan pareja, pero también dejan en claro que las personas solteras son bienvenidas.



La herramienta está descrita como un espacio virtual libre de prejuicios que comenzó hace más de 10 años y brindar una alternativa con la que los usuarios puedan sentirse a gusto y en libertad, mientras guardan el anonimato.

