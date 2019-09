Aplicaciones para jugar amigo secreto por internet

Se acerca la celebración colombiana del día de Amor y Amistad, un momento en el que grupos de amigos, colegas del trabajo y compañeros de estudio se ponen de acuerdo para intercambiar dulces y detalles.



Aunque siempre se ha resuelto de forma manual con unos pedazos de papel y una bolsa, el mundo de las aplicaciones no ignora el evento y existen múltiples opciones para facilitar el sorteo.



¿Ventajas? No necesita que todas las personas estén presentes, asegura que usted no se saque a sí mismo y garantiza que todos tengan un amigo. Cosas como reglas o listas de deseos también están disponibles, así puede aclarar el monto mínimo o las condiciones de los regalos y también puede entregar opciones para que acierten en sus gustos.

Según datos de Google, la temporada despierta un particular interés. En relación a Amor y Amistad se han realizado más de 2 millones de búsquedas en Google y más de

200 mil búsquedas de videos en YouTube.



Las siguientes son algunas opciones para jugar amigo secreto en línea.

1. Sorteo amigo secreto: Es una web muy simple en la que el organizador ingresa su correo electrónico o ingresa con su cuenta de Facebook y agrega invitaciones a otros correo electrónicos. Tras hacer el sorteo entre el total de usuarios, la web le permite ver su amigo secreto, incluir una lista de deseos y también participar en el grupo en un chat secreto entre los jugadores. Cada miembro que comenta permanece en anonimato.



2. Amigo Invisible 22: Es una app que permite realizar las invitaciones y paso a paso configurar el mínimo y el máximo de los regalos. En su versión gratuita requiere que cada cierto tiempo se visualice un anuncio para por ejemplo poder ver su amigo secreto.



3. Amigo Secreto App: Es otra aplicación, un poco más elaborada en diseño, que le permite crear grupos de amigos, varios grupos en simultáneo, para realizar sorteos. Puede elegir el color y emoji del grupo para recordarlo. A diferencia de otras, funciona por mensaje de texto y usted debe proporcionar los números de teléfono. Eso sí el administrador termina sabiendo quién sacó a quién porque aunque el mensaje se genere automático el texto indica los nombres de ambas personas. Debe agregar personas en grupo antes de realizar la invitación al evento y no le entrega muchos detalles sobre el monto del regalo o las condiciones.



4. Draw Names: Es un sitio web que a diferencia de otros es muy simple en su diseño pero incluye la posibilidad de exclusión entre contactos. Solo requiere de un mail (el del organizador) para arrojar los nombres. Al verificar el correo le dará un enlace que puede compartir por WhatsApp a un grupo que tenga con sus amigos o participantes. Al ingresar, le pedirá el correo a sus contactos (procure usar uno real o uno que pueda consultar para ingresar la información y ver su amigo secreto), podrá agregar su lista de regalos (segmentados por género y edad) y seleccionar opciones de regalos similares. Las exclusiones son visibles únicamente para el organizador.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET