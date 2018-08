¿Comunicarse con el celular sin tener señal ni internet?

En caso de terremoto u otra catástrofe natural, las comunicaciones telefónicas suelen ser las primeras en fallar. Pero el Sistema de Información de Emergencias (S!E) una aplicación móvil chilena, promete subsanar esto, para así poder ayudar e informar a la población en tiempo real, mediante el uso de ondas radiofónicas.

“Imagínense sin internet, sin teléfono, sin saber a dónde ir después de un sismo. Es lo que me ocurrió cuando vivía en Viña del Mar (litoral central de Chile), con mi hijo de 4 años”, dijo a la prensa la creadora de la aplicación S!E, Barbarita Lara, que inició su proyecto después de haber sido víctima del terremoto de magnitud 8,8 que sacudió el centro-sur de Chile en febrero de 2010.



La aplicación, que se puede descargar en el celular gratuitamente, fue concebida para poder alertar, pero sobre todo para ayudar de manera concreta a las poblaciones víctimas de temblores, incendios o inundaciones en el mundo entero que hoy se quedan aisladas.



El principio del S!E, que no necesita tarjeta SIM para funcionar, ni red telefónica o conexión a internet, es innovador. A través de las ondas radiofónicas, el usuario recibe información actualizada en su teléfono, lo que le permite recibir alertas pero, especialmente, indicaciones para dirigirse a puntos de encuentro, centros de acogida y asistencia en caso de una catástrofe.



Asimismo, su sistema bidireccional permite a todos los usuarios que la hayan descargado difundir las informaciones a otros usuarios que estén cerca.



“Trabajamos con un algoritmo de alta frecuencia que codifica la comunicación sobre audio y puede distribuirla sobre ondas de radio. Hacemos uso de la señal FM para transmitir datos encriptados en una frecuencia inaudible para el oído humano”, explicó esta ingeniera informática de 32 años.



Gracias a este trabajo, Lara fue incluida por la MIT Technology Review, publicación del famoso Massachusetts Institute of Technology, de EE. UU., en su lista de los mejores innovadores menores de 35 años a nivel mundial.



TECNOLOGÍA