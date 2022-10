Saber usar un dispositivo electrónico, ya sea un computador, celular, horno, lavadora o televisor, no exime a la población de correr el riesgo de enfrentarse a un posible accidente o muerte por errores que se pueden evitar.

En Colombia, el 33 % de los accidentes por el mal uso de los aparatos electrónicos les suceden a menores de edad, como lo informó el Instituto Nacional de Medicina Legal.



Y aunque existen campañas como 'Que no se te vayan las luces', una iniciativa del Centro de Innovación y Desarrollo del Sector Eléctrico, la cual ha beneficiado a miles de personas en el Atlántico a través de la pedagogía, las cifras persisten.



Los errores que causan graves accidentes se deben a cosas mínimas que con acciones simples se pueden evitar. Aquí descubrirá diez prevenciones para evitar un accidente eléctrico o incluso la muerte.

(Siga leyendo: Los dos factores que le faltan a Colombia para poder producir energía nuclear).

Evite las múltiples conexiones

Facebook Twitter Linkedin

Una imagen que revela todo lo que no debe hacer. Foto: iStock

Según portales especializados, el usar múltiples conexiones puede provocar un incendio, por esta razón es aconsejable no utilizar derivaciones en T o dos tomacorrientes por enchufe.

Utilice la cinta aislante



Facebook Twitter Linkedin

Trate de tener siempre una cinta aislante en su casa. Foto: iStock

Para prevenir un accidente eléctrico, la cinta aislante es el material ideal, pues, tiene una resistencia muy alta y además ocupa poco espacio.



Por lo que si desea unir los cables transmisores de energía, lo más adecuado es hacerlo con la conocida ‘cinta negra’.

No manipular aparatos eléctricos con el cuerpo húmedo



Facebook Twitter Linkedin

Mantener un espacio limpio, evitara que sus aparatos electrónicos se dañen. Foto: iStock

Cuando utilice un electrodoméstico y tenga la intención de desconectarlo o conectarlo, asegúrese de que el lugar sobre el cual vaya a poner el artefacto esté seco, ya que el agua es conductor, por excelencia, de la electricidad.



Además, evite limpiar los electrodomésticos con un paño húmedo, por lo que si va a hacer limpieza, lo mejor es desconectarlos.

(Lea también: Los dos factores que le faltan a Colombia para poder producir energía nuclear).

Desconecte los electrodomésticos



Facebook Twitter Linkedin

.Sea muy cuidadoso con sus electrodomésticos. Foto: iStock

A veces se comete el error de no desconectar los electrodomésticos después de usarlos, pues empezarlo a hacer no solo permitirá que usted ahorre energía y dinero, sino que también evitará un posible recalentamiento o corto de circuitos.

Evite que los niños se acerquen a los enchufes



Facebook Twitter Linkedin

Informar a las personas de su familia también es una buena manera de cuidarlos. Foto: iStock

Ser precavido con los niños es importante para protegerlos a ellos y a la casa en general.



Aunque usted no lo crea, los tomacorrientes de su hogar son los enemigos letales de sus niños, pues los menores al no ser conscientes de los posibles peligros pueden introducir artefactos metálicos o incluso su dedo y electrocutarse.

Sea cuidadoso



Facebook Twitter Linkedin

Cada dispositivo debe ser tratado con la precaución necesaria para no tener un incidente. Foto: iStock

Nunca tire bruscamente el cable de los aparatos eléctricos, en dado caso de que quiera desenchufarlos, tómelos del cuerpo de la clavija aislante para que de esa manera evite electrocutarse.

Bloquee

Facebook Twitter Linkedin

Estar más tranquilo, también depende de usted. Foto: iStock

Antes de iniciar cualquier trabajo eléctrico, lo recomendable es desenergizar y bloquear los circuitos.

(Además: ¿Por un celular? Adolescente destruyó el departamento de su madre).

No deje electrodomésticos cerca del lavaplatos

Facebook Twitter Linkedin

El agua y los electrodomésticos no se la llevan bien juntos. Foto: Archivo EL TIEMPO

En la cocina, los electrodomésticos deben estar lejos del fregadero mínimo a un metro y ochenta centímetros (1.8 m) de distancia para así prevenir accidentes eléctricos por contacto con el agua.

Actúe



Facebook Twitter Linkedin

Nunca dude en pedir ayuda en dado caso de emergencia. Foto: iStock

Nunca espere a que ocurran los accidentes para luego actuar, por eso ante cualquier evidencia de falla o mal funcionamiento, choque eléctrico, aislamiento defectuoso, partes energizadas expuestas al contacto de alguno de sus electrodomésticos, consulte a una persona experta en el tema.

No cuente con sistema de puesta a tierra



Facebook Twitter Linkedin

Tenga todo al alcance de sus manos Foto: iStock

Debe completarse un sistema de puesta a tierra que garantice que los elementos de protección operen ante la ocurrencia de una falla y para que suceda esto, el correcto dimensionamiento de los conductores (cables) y de las protecciones (tacos), debe completarse con un sistema de puesta a tierra.

(Puede leer: ¡Ojo!: Un celular que estaban cargando ocasionó incendio en Ibagué).

Y aunque los errores son simples, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses afirmó que “1.316 personas fallecieron entre 2016 y 2021 por causas asociadas al uso inadecuado de los sistemas eléctricos”.



Es por esto que iniciativas como ‘Que no se te vayan las luces’ se crean para la protección de la población".

¿Qué es ‘Que no se te vayan las luces’?



Con el fin de generar conciencia entre los usuarios del servicio de energía y evitar accidentes por origen eléctrico en Colombia, el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico –CIDET- creó una iniciativa llamada 'Que no se te vayan las luces', la cual tiene como objetivo salvar vidas mediante la promoción de hábitos y comportamientos seguros frente al uso que le dan las personas a las instalaciones eléctricas.



En la campaña también estuvieron involucradas entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la ARL Sura, el Fondo de Energía No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía-FENOGE-, Genelec, Air-e, la Alcaldía de Barranquilla, la Universidad de la Costa y la Universidad del Nortea.



'Que no se te vayan las luces', inició en el Atlántico, el departamento con la cifra más alta en el país por tener víctimas mortales debido a accidentes eléctricos. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el número es de 131 personas fallecidas.

(También: Llegó el momento de conectarse con lo mejor de la tecnología).

La lista continúa así: Antioquia (115), Bolívar (114), Valle del Cauca (108) y Bogotá D.C. (89).



Carlos Ariel Naranjo, director ejecutivo de CIDET, aseguró que: “Aprender a usar la energía es la mejor manera de salvar vidas y es por eso que a través de CIDER iniciamos un programa de conciencia para el empoderamiento ciudadano y para eso realizamos capacitaciones y consejos prácticos con el fin de crear una cultura ciudadana”.



Francy Lorena Castro, directora de Articulación Sectorial de CIDET, por su parte, dijo: “la campaña se desarrolló en comunidades de estrato uno y dos en Barranquilla y Soledad para adelantar acciones de prevención, con el objetivo de evitar terribles riesgos”.



Con la ayuda de plataformas digitales, contenidos pedagógicos, mensajes de tono cercano y directo, la compañía ha impactado a más de 3 millones de personas.

(Le puede interesar: Estas son las Quest Pro las nuevas gafas de realidad virtual para el Metaverso).

La campaña en Bogotá



Bogotá, la capital colombiana, ocupa el quinto lugar entre los departamentos con mayor muerte por origen eléctrico a nivel nacional, con un total de 89 casos, entre 2016-2021, lo que equivale al 7 % de las estadísticas en el país.



Las localidades con mayores decesos son: Ciudad Bolívar (13), Kennedy (12), Suba (11), Engativá (8) y Puente Aranda (7), como lo informan los datos estadísticos del Instituto Nacional de Medicina Legal.



Razón por la cual, se desarrollará la campaña en Bogotá para así disminuir los casos de muertes por accidentes eléctricos.

Más noticias

¿Por qué edificios de Nueva York tienen escaleras externas? El trágico origen

Rayo impactó lancha y dejó seis personas heridas en el Magdalena Medio

Tarifas de energía: presidente de Andesco hace su diagnóstico sobre crisis

Europa: la imagen satelital que delata el intenso calor en la superficie

¿Es probable que un carro explote tras un accidente? Esto dice José Clopatofsky

Tendencias EL TIEMPO