Las novedades y anuncios del Gamescom 2018

La feria Gamescom, la cita más importante de los videojuegos en Europa, abrió este martes las puertas de su décima edición en Colonia (Alemania) .

Algunas de las empresas más importantes del sector como Sony, Ubisoft, Activisión, Nintendo o Microsoft muestran en este espacio las novedades que saldrán al mercado en los próximos meses.



El cartel de esta décima edición está encabezado por conocidas sagas como "Assassin's Creed Odyssey", "Shadow of the Tomb Raider" -lo último de Lara Croft- o "FIFA19", junto al éxito superventas de este año, "Fortnite", así como superproducciones como "Spider-Man" o proyectos independientes como "Gris", realizado por el estudio español Nomad Studio.



El país invitado de este año es España, que cuenta con un stand de 120 metros cuadrados en los que una decena de estudios muestran sus propuestas. España es el cuarto mercado europeo de videojuegos -por detrás de Alemania, Gran Bretaña y Francia-, con una facturación que en 2017 ascendió a 1.359 millones de euros, más del doble de lo que suman cine y música.



Jugar videojuegos en cualquier lugar es la nueva tendencia que promueve la industria del entretenimiento online y que fue ratificada durante el evento, que se realizará hasta el 25 de agosto. Actualmente, son más las personas que juegan en sus smartphones que en computadores, afirmó este miércoles Felix Falk, jefe de Federación de Desarrolladores de Videojuegos Alemana (GAME), añadiendo que los juegos por suscripción y en nube también están en boga.

Los principales lanzamientos

Ubisoft lanzará una nueva entrega de su clásico "The Settlers", el esperado "Shenmue III" verá la luz en agosto y THQ Nordic resucita "Desperados" con un título de su saga.

Estos son algunos de los anuncios claves de la industria para el 2019. Además, Bandai anunció también para el otro año el lanzamiento de "Man of Medan", la primera entrega de "The Dark Pictures Anthology", realizado por Supermasssive Games, y Square Enix hizo público nuevo material de "Life is Strange 2", un videojuego que se lanzará en otoño. La fecha oficial y las nuevas imágenes de "Shenmue III" ha sido uno de los anuncios que más expectativas despertó en la inauguración oficial de Gamescom: estará disponible el 27 de agosto del año próximo (PC y Ps4) para deleite de sus aficionados, que llevan esperando más de una década una nueva entrega.



En un video grabado, el creador de la saga, el japonés Yü Suzuki, presentó nuevas imágenes de la entrega, en las que se puede ver al protagonista Ryo Hazuki, que continuará sus aventuras en esta historia de honor y venganza ambientado en el Japón moderno.



"No todos los juegos pueden decir que es muy especial, este lo es y además es muy esperado", explicó ante la audiencia de la Gamescom el presidente de Koch Media, Klemens Kundratitz.



A continuación, Ubisoft anunció para 2019 una nueva entrega de "The Settlers" con el que conmemora los 25 años de uno de sus clásicos de estrategia, que vio la luz por primera vez en 1993. Para los nostálgicos la compañía francesa también anunció una colección con las siete entregas anteriores modernizadas, que se podrán jugar durante la feria y verán la luz este noviembre, adelantó hoy en la conferencia inaugural de Gamescom, el director de la compañía, Bendikt Schüler.



Otra de las sorpresas de la primera jornada de la Gamescom fue el anuncio de "Desperados 3": una nueva entrega del western oscuro de estrategia para el que THQ Nordic ha confiado en el estudio Mimimi, y que verá la luz en 2019, más de una década después de su última entrega, "Desperados 2: Cooper's Revenge" (2006).



Junto con estos anuncios, la décima edición de la feria mostrará en exclusiva a los visitantes estrenos de los próximos meses con un cartel que mezcla conocidas sagas, como "Assassin's Creed Odyssey" o "Fortnite", y superproducciones como "Spider-Man".



El videojuego "Sekiro: Shadows Die Twice", firmado por el equipo de la exitosa saga "Dark Souls", se pone a prueba ante el público por primera vez en Gamescom. "Hemos querido hacer un juego que hablara al corazón del jugador", explica a Efe uno de sus desarrolladores, el japonés Yasuhiro Kitao. El lanzamiento mundial de este esperado título será en marzo de 2019, según anunció durante la feria la distribuidora Activisión Blizzard, cuyo proyecto se ha alzando con el premio de Gamescom al Mejor Videojuego de Acción.



En un momento del sector en que está en auge el modo multijugador -varios jugadores se conectan en línea en un mismo escenario-, el equipo creativo apuesta por el modo de jugador en solitario y en primera persona. La narrativa del juego, al igual que en su anterior proyecto, no es lineal, el jugador debe ir "en busca" de los distintos elementos que se intercalan en su camino "que tendrá que unir él mismo para darle sentido", argumenta Kitao.



TECNÓSFERA CON AGENCIAS