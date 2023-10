Wom pide que se tomen medidas sobre la dominancia antes de la subasta de 5G

Faltan dos meses para que en Colombia se realice la subasta de redes de quinta generación o 5G, pero de acuerdo con Ramiro Lafarga, CEO de Wom Colombia se necesitan medidas que entreguen seguridad sobre el proceso de puja y la posición de los competidores en el mercado.

¿Cómo ven el panorama para la subasta?

Las reglas definitivas para la subasta 5G en Colombia se publicarán el próximo martes 17 de octubre, y en estas, Wom espera se incluyan los comentarios y recomendaciones para hacer frente al problema de dominancia que afecta al mercado de las telecomunicaciones en Colombia desde hace años, de acuerdo con estudios publicados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC.



El despliegue del 5G y la ampliación de la red 4G en Colombia, debe ser la oportunidad para maximizar el acceso igualitario al espectro, que se traducirá en servicios de internet más eficientes, costos reducidos y una transferencia de datos más rápida y de mejor calidad. Hacemos un llamado a las autoridades para tomar medidas que le hagan frente a la dominancia de Claro para favorecer una competencia sana por la satisfacción del usuario.



El pasado 8 de septiembre, la CRC ratificó que el mercado de telecomunicaciones en Colombia “presenta problemas de competencia que no se espera sean superados de manera orgánica a través de competencia potencial ni mediante el derecho de la competencia”. La entidad reafirmó que existe una concentración de alrededor del 52 por ciento de los usuarios y el 60 por ciento de los ingresos en telefonía móvil en manos de Claro, lo cual ha obstaculizado la capacidad de la competencia para introducir cambios significativos en la estructura del sector de servicios móviles.



Esta situación ha tenido un impacto negativo en el ingreso de nuevos actores al mercado y la posibilidad de mejorar la experiencia de los usuarios en términos de precios, calidad, opciones disponibles y portabilidad.



Asimismo, no establecer medidas concretas para corregir la dominancia tendría efectos negativos en la implementación de la tecnología 5G y en la ampliación de la red 4G.



Hoy en día hay un 30 por ciento de los clientes en Colombia que están en 2G y 3G y esos usuarios hay que migrarlos hacía 4G, porque en el 5G van a tener una gran barrera y es el costo de los celulares.



Hay que tener claro que en la subasta de diciembre no solo se va a subastar 5G, también 4G y bandas que son muy interesantes para crecer.

¿Qué puede suceder si no se toman medidas?

Habrá una menor calidad del servicio, pues el actor dominante mantiene su red cerrada a cualquier operador móvil virtual y solamente tiene operativas soluciones de itinerancia que no equiparan su calidad, o que se basan solamente en tecnologías 3G.



Así, los usuarios se enfrentan a la imposibilidad de contar con multiplicidad de ofertas de servicio, afectando la calidad del Roaming en aquellos lugares en donde solo tiene cobertura el dominante.



Los precios seguirán elevados, pues el operador dominante ofrece planes de mayor precio sin perder cuota de mercado, lo que diluye en el mediano plazo cualquier efecto positivo de las iniciativas de negocio o comerciales de los competidores.



Además los usuarios enfrentan dificultades en la portabilidad debido a prácticas abusivas del operador dominante, lo que restringe su capacidad de elegir mejores ofertas de servicios, como ya ha venido sucediendo. Tal como ha venido sucediendo a partir del 1 de octubre, a pesar de las nuevas reglas impuestas por la CRC para facilitar a los usuarios el proceso de portabilidad.



Unas condiciones óptimas de competencia reducirá la presión en los demás operadores para que podamos continuar invirtiendo en el cierre de brechas de conectividad, mejorar la innovación, el servicio y los precios para beneficiar a todos los colombianos impulsando el despliegue de infraestructura 4G, ofreciendo buenos precios y estando siempre de lado de los usuarios.

¿Qué puede pasar con las inversiones?

Para operadores que invierten capital extranjero, como nosotros, la condición de dominancia es una desventaja que se suma a otros factores poco atractivos de la subasta del espectro.



Entre ellos se encuentran algunas inconsistencias en los precios de las bandas a renovar, los excesivos costos en algunos segmentos de 4G y la obligación de adelantar el pago por adelantado del 20 por ciento en los contratos.



Así que es urgente establecer medidas efectivas en Colombia para reducir el impacto de la dominancia de Claro dentro del mercado de las telecomunicaciones.



Hacerlo, permitirá a los usuarios disfrutar de servicios de voz y datos de mayor calidad, a precios más accesibles. Este es un panorama que distintos países de la región ya han enfrentado y resuelto, por ejemplo, con tarifas asimétricas para compensar la dominancia o la restricción de acceso al espectro por parte del dominante



El 5G es la evolución natural en la industria de telefonía móvil que se ha dado en todo el mundo. Sin embargo, la gran brecha digital no se va a cerrar con 5G, sino con el 4G y por eso hay que apoyar ambos despliegues.

¿Qué le falta a Colombia?

Faltan muchas torres, despliegue, para desarrollar el mercado de telecomunicaciones de este país. Y además, lo que vengo escuchando siempre es que la gente está muy insatisfecha con el servicio que tiene.



Cuando uno compara eso con otras industrias se encuentra que telefonía celular es la peor que la banca, y siempre es al revés, por el servicio que ofrecen.



​No hay buen servicio, no hay buen Internet, no hay suficiente inversión y la pregunta, entonces es ¿por qué?. La conclusión es que no hay suficiente competencia. La razón es que hay un operador dominante, no hay incentivos y que estén en el mercado no quiere decir que sean exitoso o rentable.

Ramiro Lafarga, CEO de WOM Colombia. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

¿Van a participar en la subasta?

Estamos muy interesados en participar en esta subasta. Seguimos a la espera de las condiciones finales.



Queremos que haya una sana competencia por los clientes que sea fácil participar porque actualmente tienes que invertir mucho dinero.



A mayor participación,hay una mayor inversión y eso incrementa a medida que se va obteniendo más espacio en el país.



Así que esperamos que haya medidas para el actor de dominio en el mercado, porque hemos visto con buenos ojos las medidas en el caso de portabilidad y los beneficios que ha traído para los usuarios.

¿Qué ha pasado con esas sugerencias que ustedes le hicieron al regulador?

No ha pasado nada, la CRC ha preguntado, pero no toma ninguna decisión. Y yo creo que hay un momento para esto y no hay que hacerlo después de la subasta de 5G, hay que hacerlo antes.



​Solo así evitamos que esa dominancia se traslade a otro mercado.

¿Como van a cerrar el año?

Muy bien, esperamos superar los cinco millones de usuarios. Hoy somos el operador que más crece en la industria y estamos orgullosos de decir que hemos llegado a los 4 millones de clientes. Sin duda, la meta es seguir creciendo y seguir entregando un servicio diferencial.



Nosotros venimos liderando la portabilidad desde el año pasado y somos el principal actor que empuja para ese cambio de operadores en el país, para que sea transparente, efectiva y ágil.

¿Cómo ven la compartición de infraestructura por parte de Tigo y Movistar?

Muy bien, es una tendencia que hace parte del sector y la vemos con buenos ojos, eso habla de un mercado que también quiere ser competitivo y esto también está pasando a nivel mundial porque cada vez más se complica la rentabilidad del negocio. Lo importante es que las condiciones sean transparentes, esperamos las reglas claras para esa subasta.

