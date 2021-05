Anonymous tumba página web del Ejército colombiano

Desde el mediodía de este martes, la página web del Ejército Nacional de Colombia está caída. El colectivo Anonymous en Colombia se atribuyó el ataque cibernético a esta plataforma digital de la Fuerza Pública.



"#Anonymous Colombia retira la página oficial del Ejército Nacional de Colombia en rechazo a los asesinatos y hostigamientos presentados durante el paro nacional contra la reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque", indicaron en su cuenta de Twitter.



(Le puede interesar: Anonymous revela correos y contraseñas de miembros del Ejército)

También, el grupo de hackers modificó la información que aparecía en el perfil del Ejército Nacional de Colombia en la enciclopedia web Wikipedia. Pero, posteriormente los datos fueron cambiados.



(Además: Anonymous tumba la página de Presidencia)

Facebook Twitter Linkedin

Este es el cambio que se le hizo a la descripción del Ejército Nacional en Wikipedia. Foto: Archivo particular

Desde la mañana de este martes el colectivo Anonymous ha anunciado ataques cibernéticos y filtraciones en lo que dicen es su manera de mostrar apoyo al paro nacional y las manifestaciones.



Más temprano, el grupo de hackers reveló correos y contraseñas de 168 miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia. El grupo de hackers señaló al Ejército Nacional de crear "pánico asustando que la guerrilla mata, cuando son los mismos militares asesinando y masacrando a su pueblo".



Así mismo, desde la cuenta oficial de Anonymous a nivel global se publicó un trino sobre el tema, en donde indicaron que le "declaran la guerra" al gobierno del presidente Iván Duque por los hechos que se han registrado en los últimos días.



(Además: ONU acusa a policía de amenazas, agresiones y disparos)



El colectivo también señaló en sus redes sociales que no buscan "lastimar a nadie", porque esa no es su "forma de actuar". "Volvimos a Colombia por las injusticias generadas, es cierto que desaparecemos, pero cuando nos necesitan volvemos y aquí estamos", indicaron.



Y agregaron: "Lo único que queremos es justicia, nadie defiende a los ciudadanos, las Fuerzas Armadas los lastiman o los matan. El mundo necesita ser un lugar mejor, matar inocentes no es la solución".



(Le puede interesar: Esto dice Mindefensa sobre ataque a comisión de ONU y abuso policial)



El país lleva siete días de protestas y manifestaciones en diferentes ciudades y municipios del país, las cuales comenzaron en rechazo al proyecto de reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional a mediados de abril.



Dentro de las movilizaciones se han registrado graves hechos de violencia, en donde organizaciones internacionales de derechos humanos, como la ONU y Human Rights Watch, han denunciado uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.



Según la Defensoría del Pueblo, 19 personas muertas en las protestas, hay 89 presuntas desapariciones de manifestantes y cientos de heridos.

También le puede interesar:

- Denuncian que Brayan Niño murió por proyectil lanzado por el Esmad



- 'Los perdono pero no disparen más': mamá de Nicolás Guerrero



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET