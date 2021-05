Anonymous tumba la página del Senado de Colombia

El colectivo Anonymous tumbó la página oficial del Senado de Colombia, en medio de varias acciones que han realizado durante este martes, entre las que se encuentra la filtración de correos y contraseñas de miembros del Ejército Nacional, así como el bloqueo del sitio web de la institución.



El grupo ciberactivistas también publicó una lista de correos de 83 miembros del Congreso.



Anonymous en su publicación compartió un fragmento de 'El libro de los abrazos' del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano.



"Los funcionarios no funcionan.

Los políticos hablan pero no dicen.

Los votantes votan pero no eligen.

Los medios de información desinforman.

Los centros de enseñanza enseñan a ignorar.

Los jueces condenan a las víctimas.

Los militares están en guerra contra sus compatriotas.

Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos.

Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan.

Es más libre el dinero que la gente.

La gente está al servicio de las cosas".



Noticia en desarrollo...



