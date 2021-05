Anonymous tumba la página del Senado de Colombia

El colectivo Anonymous tumbó la página oficial del Senado de Colombia, en medio de varias acciones que han realizado durante este martes, entre las que se encuentra la filtración de correos y contraseñas de miembros del Ejército Nacional, así como el bloqueo del sitio web de la institución.



El grupo ciberactivistas también publicó una lista de correos de 83 miembros del Congreso.



Anonymous en su publicación compartió el fragmento 'El sistema' de 'El libro de los abrazos' del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano.



"Los funcionarios no funcionan.

Los políticos hablan pero no dicen.

Los votantes votan pero no eligen.

Los medios de información desinforman.

Los centros de enseñanza enseñan a ignorar.

Los jueces condenan a las víctimas.

Los militares están en guerra contra sus compatriotas.

Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos.

Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan.

Es más libre el dinero que la gente.

La gente está al servicio de las cosas".



Desde la mañana de este martes, el grupo de hackers anunció ataques cibernéticos y filtraciones en apoyo al paro nacional y las movilizaciones que se adelantan desde hace siete días en Colombia.



En las primeras horas de la mañana, Anonymous publicó una lista con los datos de correos electrónicos y contraseñas de 168 cuentas distintas de integrantes de las Fuerzas Armadas.



Posteriormente, sobre el mediodía, anunciaron que bajaron la página oficial del Ejército y cambiaron las funciones y descripción del Ejército Nacional de Colombia en la enciclopedia virtual Wikipedia.



A las 4:47 de la tarde, el colectivo anunció además que habían cambiado el perfil del ministro de Defensa, Diego Molano, en Wikipedia y pidieron su renuncia.



Anonymous publicó que no buscan "lastimar a nadie", porque esa no es su "forma de actuar". "Volvimos a Colombia por las injusticias generadas, es cierto que desaparecemos, pero cuando nos necesitan volvemos y aquí estamos", indicaron.



Colombia completa siete días de manifestaciones sociales, en donde se han denunciado varios hechos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía contra los manifestantes.



La Defensoría del Pueblo señaló este martes que se han reportado 19 personas muertas, 89 presuntas desapariciones y cientos de heridos.

