El grupo de hackers Anonymous, que declaró la "ciberguerra" a Rusia y a su presidente, Vladímir Putin, por la campaña militar en Ucrania, se atribuyó el ataque a la web de vídeos RuTube, conocido como la alternativa rusa al YouTube, y aseguró que probablemente no volverá a funcionar más.



(Le puede interesar: Controlador aéreo narra cómo ayudó a pasajero inexperto a aterrizar avión)

"Alrededor del 75 % de las bases de datos e infraestructura de la principal versión y el 90 % de la copia de reserva y el clúster de recuperación de las bases de datos fueron gravemente dañadas, lo que significa que probablemente RuTube se haya ido para siempre", informó el grupo en su cuenta de Twitter.



La plataforma de vídeos rusa sufrió el mayor ataque informático de su historia, según informó en su canal de Telegram, e indicó que el restablecimiento del servicio, inoperativo desde el lunes, "requerirá más tiempo de lo que pensaban inicialmente los técnicos".



(Además: TransMilenio: hombre apuñaló a pasajeros porque no le dieron dinero)



RuTube negó informaciones en medios rusos que aseguran que los piratas informáticos borraron el código fuente de la plataforma que no podrá volver a funcionar.



Tras el inicio de la contienda militar rusa en Ucrania, Anonymous no solo amenazó con ciberataques contra los principales sitios web del Gobierno ruso, sino que aseguró que revelaría lo que Putin "ha ocultado durante años", al prometer que estas revelaciones serían "un golpe demoledor" para el mandatario y sus "títeres corruptos".

También le puede interesar:

- Caso Byron Castillo: ¿qué tanto podría cambiar la tabla de la eliminatoria?



- Revelan la primera imagen del agujero negro en el corazón de la Vía Láctea



- Así cayeron madre, hija y nuero que atracaban buses del Sitp



EFE