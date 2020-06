Anonymous amenaza con exponer a EE. UU. por muerte de George Floyd

El sitio web del Departamento de Policía de Minneapolis ha mostrado signos de un ciberataque desde el sábado por la noche, días después de un video del grupo hacktivista, Anonymous, haciendo constantes anuncios - posterior a la muerte del George Floyd-, amenazando con revelar secretos si no se 'hace justicia'.

Los sitios web del departamento de policía y, también, de la ciudad de Minneapolis estaba temporalmente inaccesibles. El sábado, mientras los manifestantes en diferentes ciudades de Estados Unidos marchaban contra la violencia policial dirigida contra los estadounidenses negros.



Para el domingo por la mañana, las páginas a veces requerían que los visitantes enviaran "captchas" para verificar que no eran bots, una herramienta utilizada para mitigar los ataques que intentan abrumar las páginas con solicitudes automáticas hasta que dejan de responder.



Los funcionarios del departamento de policía no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Anonymous publicó un video en su página de Facebook el 28 de mayo dirigido a la policía de Minneapolis. La publicación los acusó de tener un "historial horrible de violencia y corrupción".



En esta ocasión, el orador, con una sudadera con capucha y la máscara de Guy Fawkes, que es un símbolo bien conocido del grupo, concluye el video con: "No confiamos en que su organización corrupta lleve a cabo la justicia, por lo que expondremos sus muchos crímenes al mundo". Somos una legión. Esperanos ".

El video fue visto alrededor de 2,7 millones de veces en Facebook, durante un fin de semana en el que la violencia barrió a Estados Unidos cuando los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas del orden y las tropas de la Guardia Nacional.



Si bien muchas manifestaciones han sido pacíficas, otras se han convertido en disturbios. Varias ciudades emitieron toques de queda y la policía, en ocasiones, apuntó sus balas de goma y su maza contra los activistas y los periodistas que cubrían las protestas.

¿Qué es Anonymous?

Anonymous comenzó a aparecer como un colectivo suelto de hacktivistas alrededor de 2003, emergiendo de tableros de mensajes como 4chan, y lanzando ataques contra organizaciones de la Iglesia de Scientology, el Buró Federal de Investigaciones y al grupo terrorista ISIS.



Entre sus otros objetivos estaban Mastercard, los supremacistas blancos y los miembros del Ku Klux Klan. Durante la Primavera Árabe en 2011, sus piratas informáticos eliminaron sitios web del gobierno en Túnez y Egipto y luego se infiltraron en sitios web del gobierno con ataques distribuidos de denegación de servicio en Malasia, India, Siria, China y Nigeria.



Un ciberataque en 2012 en PayPal en represalia por cortar el servicio a Wikileaks de Julian Assange le costó a la compañía millones. Y en 2014, Anonymous atacó el sitio web del Ayuntamiento de Ferguson después de que Michael Brown fue asesinado a tiros, lo que provocó disturbios en toda la ciudad.



El grupo amenazó al jefe de policía del condado de St. Louis con la divulgación pública de la información personal de su familia si no revelaba el nombre del oficial de policía que le disparó a Brown. Un miembro del grupo inicialmente identificó erróneamente al oficial. El grupo luego amenazó a la policía y al gobierno local con ataques cibernéticos si los manifestantes eran abusados ​​o acosados.



En los años transcurridos, varios de sus miembros han sido arrestados y acusados ​​de delitos informáticos y ataques de piratería informática. Entre ellos estaba Deric Lostutter, quien en 2017 fue sentenciado a dos años en una prisión federal por piratear el sitio web del equipo de fútbol de una escuela secundaria en relación con un caso de violación en 2012.



En noviembre pasado, James Robinson fue sentenciado a seis años de prisión por ataques de denegación de servicio distribuidos contra la policía y el gobierno local en Akron, Ohio, en 2017.

BLOOMBERG