Quién es Andy Jassy, el CEO que reemplazará en Amazon a Jeff Bezos

El director ejecutivo entrante de Amazon, Andy Jassy, ​​deja un perfil bajo fuera del inestable mundo de la computación en nube. Pero durante gran parte de la última década ha sido posiblemente la persona más importante de la industria tecnológica.



La unidad que dirige, Amazon Web Services, ha remodelado la forma en que las empresas compran tecnología, simplificando los servicios informáticos en sus componentes y ofreciéndolos esencialmente para alquilar a través de Internet. Inicialmente, el negocio fue descartado por gigantes del software empresarial como Oracle Inc. antes de que esa empresa y otros buscaran rápidamente emular elementos de la estrategia de AWS.



En el mismo informe de ganancias en el que Amazon dijo que Jassy, ​​de 53 años, sucedería a Jeff Bezos a finales de este año, la compañía informó que AWS obtuvo 12.700 millones de dólares en ventas en el cuarto trimestre, lo que convirtió a la unidad en un negocio de 50.000 millones de dólares anuales.



"Andy aporta los primeros principios pensando que siempre ha sido parte de lo que hizo que Amazon tuviera éxito: tratar profundamente de comprender al cliente final, crear bloques de construcción con los que otras personas puedan construir y luego ser bueno iterando rápidamente", dijo Matt McIlwain. director gerente de Madrona Venture Group en Seattle, que ha seguido de cerca el ascenso de Amazon. “Observó cómo Jeff abordaba los problemas. Eso es muy importante porque hay muchas cosas que están profundamente arraigadas en la cultura de Amazon".



Jassy ha liderado AWS desde antes del lanzamiento de sus primeros servicios importantes en 2006. La computación en la nube no era un área natural para Amazon, entonces casi exclusivamente una empresa minorista en línea. Pero la experiencia de Amazon en la creación de sistemas digitales y en el funcionamiento de su propia tecnología, a veces engorrosa, le dio a Bezos, Jassy y otros ejecutivos la confianza de que podrían encontrar una respuesta a los problemas que confundían a otros grandes compradores de tecnología corporativa.



Los primeros clientes de AWS eran principalmente empresas emergentes, y Amazon construyó el negocio mediante prueba y error en silencio, colocando la unidad en una categoría general en los resultados financieros. Cuando Amazon reveló los ingresos de la unidad en 2015, AWS ya estaba en camino de desbancar a los operadores tradicionales de tecnología empresarial. El investigador Gartner Inc. estima que Amazon tenía una participación de mercado del 45% en infraestructura como servicio a partir de 2019, sus datos más recientes.



Jassy fue nombrado CEO de AWS en una reorganización que otorgó a Jeff Wilke, un veterano ejecutivo de logística y comercio minorista, la supervisión de la unidad minorista de Amazon. Cuando Wilke anunció su retiro el año pasado, Jassy se convirtió en el sucesor obvio de Bezos.



Jassy se unió a Amazon en 1997, después de asistir a Harvard Business School. Al principio de su carrera, se desempeñó como el primer asesor técnico de Bezos, una especie de función de jefe de personal que lo tenía sentado en todas las reuniones de altos ejecutivos y brindando asesoramiento sobre una amplia gama de temas.



Ya sea por naturaleza o por esa experiencia como la "sombra" de Bezos, Jassy es asombrosamente similar a su jefe, dicen sus colegas actuales y anteriores. Ha instituido la preferencia de Amazon por la toma de decisiones rigurosa basada en datos en todo AWS y se sabe que interviene en reuniones cuando los ejecutivos van por la tangente no relacionada con complacer al cliente. Los colegas dicen que es preciso y puede recordar pequeños detalles de reuniones de hace mucho tiempo.



Jassy también es conocido como un microgestor ocasional en proyectos cercanos a su corazón, otro rasgo que tiene en común con Bezos. Su desafío como director ejecutivo será comprender las partes del negocio relacionadas con el consumidor y la logística, así como él conoce a AWS.



A lo largo de los años, Jassy ha demostrado una pasión por los problemas sociales y filantrópicos que no suelen asociarse con el CEO fundador, a veces resuelto, de Amazon. Ha dedicado mucho tiempo a una organización sin fines de lucro de Seattle que ayuda a estudiantes de bajos ingresos a ingresar a las mejores escuelas. A medida que la falta de vivienda se convirtió en un problema que lo consumía todo en la ciudad natal de Amazon, Jassy se unió silenciosamente al miembro del consejo municipal local de la compañía para caminar por la ciudad durante el recuento de una noche diseñado para calcular la escala de la crisis.



Criado en el área de la ciudad de Nueva York, sigue siendo un ávido fanático de los deportes de Nueva York y tiene una participación minoritaria en el equipo de expansión de la Liga Nacional de Hockey de Seattle Kraken.

BLOOMBERG