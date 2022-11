El sistema operativo para móviles creado por Google, nos referimos a Android, no solo cuenta con increíbles funciones ocultas que se han ido descubriendo paulatinamente, sino también con herramientas secretas que los propios programadores le han escondido a todos los usuarios, un claro ejemplo son las opciones del desarrollador, una serie de configuraciones avanzadas que no están a simple vista para evitar que los cibernautas menos experimentados las habiliten por error, sin embargo, puedes ingresar a un lugar más complejo como el modo “ingeniero”, algo que a continuación te enseñaremos.

Es importante aclarar que estas funciones son muy avanzadas para una persona que no tiene conocimiento sobre los ajustes más profundos del software Android, asimismo, si mueven por accidente alguna configuración podrían causar resultados inesperados que incluso afecten al rendimiento de tu dispositivo, informó el portal tecnológicoMóvil Zona.

El medio en mención destacó que desde el modo “Engineer” (ingeniero), se puede configurar aspectos cruciales del dispositivo móvil como: personalizar funciones de la cámara; mejorar el volumen del móvil; configurar aspectos de la conectividad Bluetooth; analizar el rendimiento del procesador; cambiar la dirección MAC; mejorar la conectividad wifi; y conocer el estado actual de la batería.

Cómo acceder

Existen muchas formas de ingresar al modo “ingeniero” de Android y también depende mucho de la marca o fabricante de tu dispositivo.



La primera opción es a través de un smartphone que trabaja con una ROM (Read Only Memory) pura de Android.



Simplemente abre la app de llamadas y digita los siguiente números y símbolos: “*#*#3646633#*#*”; “*#*#4636#*#*”; “*# 15963 #” para chips MTK; en el caso de los chips Spreadtrum, coloca “*#*#83781#*#*”, finalmente presiona sobre el botón de “Llamar”.



En móviles Xiaomi, Redmi y POCO

Marca en la app de llamada el código “*#*#6484#*#*”.

Automáticamente te aparecerá una pantalla con todos los componentes que utiliza el hardware del teléfono.



También puedes probar esta serie: “*#*#64663#*#*”.



En los terminales Xiaomi no será necesario utilizar la app de llamadas. Ingresa a los “Ajustes”, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada, luego entra a “Información del teléfono” y aprieta muchas veces sobre el apartado “Versión de kernel”.



En móviles Samsung

Samsung denomina al modo “ingeniero” como “Service mode”, para ingresar marca “*#0011#”.



Ahora, toca los tres puntos de la esquina superior derecha y escoge la opción Key Input.



Se abrirá una mini ventana en donde colocarás el código “Q0″ para habilitar dicho modo.



Si deseas una versión más profesional marca: “*#2683662#”.



En móviles Motorola



Marca lo siguiente: “*#*#2486#*#*”.



Te llevará rápidamente al modo CQATest.



En móviles Huawei



Huawei lo denomina “Project Menu” y para acceder solo debes marcar “*#*#2846579#*#*”.

Así tendrás acceso al hardware de tu móvil Huawei.

Aquí revisarás el estado de la batería, actualizar el software o realizar una restauración de fábrica.



Móvil Zona destaca que solo los teléfonos celulares que tengan procesadores MediaTek o Spreadtrum podrán entrar al modo “ingeniero”, es un requisito imprescindible. Recuerda que este tipo de configuraciones está dirigido solo para aquellas personas que tienen un conocimientos básico de tecnología y sistemas de Android.

Cómo cargar el móvil sin conectarlo al enchufe

¿Es posible? Claro que sí. Primero, asegúrate que el móvil que brindará la energía esté cargado al 100% o lo más que se pueda.



Ahora, ubícate en la pantalla de inicio de tu móvil Android y despliega la barra de

Menú, lo haces deslizando con el dedo desde arriba hacia abajo.



Aquí te van a aparecer varias opciones, activa la que dice ‘Wireless PowerShare’, tiene que estar sombreada de color azul (plomo significa apagada).



Esta parte es muy importante, no es necesario activar la misma función en el teléfono que recibirá la carga, ya que si lo haces cualquiera podría estar brindando energía.

Solo tienes que juntar la batería del celular descargado junto a la del dispositivo que le brindará energía. Así de sencillo.



Recuerda que son solo algunos dispositivos los que cuentan con PowerShare.

Listo, eso sería todo, tu celular habrá cargado, no tan rápido como es una carga con enchufe o tomacorriente, pero, sin duda alguna es una herramienta que te sacará de apuros cuando no tengas a tu alcance ninguno de estos puertos de energía. También es muy útil cuando por ejemplo se va la luz en tu casa y tu porcentaje de batería es mínimo.

Cómo añadir varios fondos de pantalla de bloqueo

Primero, descarga los fondos de pantalla que más te gusten, recuerda que solo un máximo de 15.



Antes, asegúrate que los fondos sean de tamaño celular, los píxeles varían dependiendo de las pulgadas de tu smartphone, por ejemplo, una pantalla de 5 pulgadas requiere de 1280 x 720 px.



Ahora, ubícate en el inicio de Android y en un espacio vacío haz el gesto de pellizcar hacia adentro, como si estuvieras reduciendo el zoom.



En la parte inferior te aparecerán varias opciones, presiona en “Fondos”.

Después, toca en la sección “Galería” y selecciona las imágenes que has descargado.

Dale en “Realizado” (arriba a la derecha) para encuadrar tus fotos.

Finalmente, aprieta el botón de “Definir en pantalla de bloqueo”.



Listo, solo queda corroborar la modificación que has realizado en tu equipo, para ello bloquea y desbloquea tu celular varias veces y vas a ver cómo el fondo de pantalla cambiará automáticamente y te mostrarán todas las imágenes que has añadido.