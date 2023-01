En el día a día es habitual que nos descarguemos aplicaciones en Google Play en nuestro teléfono Android. Sin embargo, por lo general las personas no leen los permisos que solicitan las apps cuando las instalamos.



Estas apps a veces nos piden permisos para acceder a la cámara o al micrófono, entre otros.



Por ejemplo, WhatsApp requiere permisos para entrar a la cámara para tomar fotografías o el micrófono para compartir mensajes de audio.



Por ello, es importante conocer los permisos que solicitan las aplicaciones para mantener a salvo nuestra información o que nos entren virus.

¿Cómo cambiar los permisos de una app en un teléfono Android?



Puede permitir que algunas aplicaciones utilicen diversas funciones de tu teléfono, como la cámara o la lista de contactos. La aplicación mostrará una notificación en la que se solicita permiso para utilizar funciones del teléfono y puedes elegir Permitir o Denegar. En los ajustes del teléfono, también puedes cambiar los permisos de una aplicación, o bien hacerlo según el tipo de permiso que quieras modificar.

1. Abre la aplicación Ajustes de tu teléfono.



2. Toca Aplicaciones.



3. Toca la aplicación que quieres modificar. Si no aparece, toca Ver todas las aplicaciones. A continuación, elige tu aplicación.



4. Toca Permisos.

Si has dado o denegado permisos a esa aplicación, aparecerán en este apartado.



5. Para cambiar el ajuste de un permiso, tócalo y selecciona Permitir o No permitir.



Si vas a modificar permisos de ubicación, cámara o micrófono, tienes las siguientes opciones:



- Permitir siempre (solo en el caso de la ubicación): la aplicación puede usar el permiso en cualquier momento, aunque no la estés usando.

- Permitir solo si la aplicación está en uso: la aplicación puede usar el permiso solo cuando la estés usando.

- Preguntar siempre: cada vez que abras la aplicación, te pedirá que le des el permiso, que será válido hasta que cierres la aplicación.

- No permitir: la aplicación no puede utilizar este permiso aunque la estés usando.