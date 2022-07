Tras 9 años de haberse lanzado, el próximo mes de agosto dejarán de funcionar los servicios de soporte de Google Play para el sistema operativo Android Jelly Bean, que llegó en 2012.



El fin del soporte quiere decir que desde agosto los dispositivos que tengan ese sistema operativo ya no recibirán nuevas versiones de los servicios de Google.



Según dio a conocer Google, a julio de 2021 solo uno por ciento de los dispositivos activos usaban Android Jelly Bean, "desde entonces, Android ha lanzado muchas mejoras y características que no están todas adaptadas a Jelly Bean (...) En consecuencia, dejaremos de admitir Jelly Bean en versiones futuras de los servicios de Google Play", señaló Vikas Kansal, gerente de productos-servicios de Google Play en el blog de desarrolladores de Android.



Según comunicó, para los dispositivos que actualmente usan Jelly Bean ya no actualizará el APK de Play Services más allá de la versión 21.30.99, programada para finales de agosto de 2021.



Aunque no habrá nuevas versiones de los servicios de Google Play para Jelly Bean, la versión actual seguirá funcionando así como las aplicaciones que hoy en día necesitan de esa versión de los servicios de Google Play. No obstante, con el tiempo es posible que haya más aplicaciones que requieran una versión más moderna de los servicios de Google para seguir funcionando.

