Android 14: qué celulares se pueden actualizar al nuevo sistema operativo

Oficialmente se anunció la llegada de Android 14, la última versión de su sistema operativo móvil de Google que trae una serie de novedades y características de personalización.

Este sistema operativo incluye también algunas novedades en controles de seguridad, salud y accesibilidad.



Como es usual, esta actualización de Android 14 ya está disponible para dispositivos Pixel compatibles, incluyendo Pixel 8, que viene con esta versión por defecto, así como Pixel 4a, Pixel 5 y 5a, Pixel 6 y 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 y 7 Pro. S.



Sin embargo, otros dispositivos están a la espera de que llegue su turno y aquí le traemos la lista de los celulares que se podrán actualizar con Android 14.

¿Qué dispositivos podrán acceder a Android 14?

Xiaomi, Redmi y POCO

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12T



Samsung Galaxy

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8



OPPO

Oppo A98

Oppo A78

Oppo A77

Oppo A57

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 7

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X3 Pro



OnePlus

OnePlus 11 5G

OnePlus Pad

OnePlus Nord 3 5G

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus 10T 5G

OnePlus 10R

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8T

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite



realme

realme GT 2 Pro



Nothing

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (1)



vivo

vivo X90 Pro



Lo más probable es que esta actualización se libere para todos los dispositivos a final de este 2023.

