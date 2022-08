El nuevo sistema operativo de Google para dispositivos móviles, Android 13, ya llegó y se encuentra disponible en su versión estable. En términos de la compañía, este SO "viene repleto de nuevas capacidades para su teléfono y tableta", que buscan ofrecer una mayor personalización.



"Android 13 ayuda a garantizar que sus dispositivos se sientan únicos para usted, en sus términos", señala en un blog Sameer Samat, vicepresidente de gestión de productos, Android y Google Play.



Las nuevas funciones de Android

'Material you' personaliza las aplicaciones que no son de Google para que coincidan con el tema. Foto: Google

Este nuevo sistema operativo incluye una nueva apariencia y estilo con 'Material You', que permite personalizar las aplicaciones que no son de Google de modo que se ajusten al tema y fondo de pantalla del dispositivo.



Por otro lado, puede seleccionar más de un idioma para que funcione al mismo tiempo en su teléfono o tableta, asignándolo a aplicaciones específicas. Es decir, su dispositivo puede funcionar en español, por ejemplo, pero aplicaciones como Maps podrían estar en inglés, francés u otro idioma.



El reproductor multimedia también ha tenido un rediseño, que se adapta a lo que esté escuchando. Si se trata de una canción, este mostrará la portada del álbum al que pertenece. Esto también aplica para medios reproducidos desde Chrome.



En cuanto al modo 'hora de dormir', Google ha implementado la posibilidad de personalizar la atenuación del fondo de pantalla y el tema oscuro, buscando que los ojos se adapten antes de irse a la cama o para que pueda volverse a quedar dormido rápidamente si revisa las notificaciones en medio de la noche.

Los usuarios podrán tener un idioma para su celular y otro para las aplicaciones en las que así lo decida. Foto: Google

En materia de seguridad, el nuevo SO permite seleccionar archivos específicos para aplicaciones, evitando tener que darles acceso completo. Por ejemplo, si usted quiere subir una nueva foto de perfil a una red social, no tendrá que darle acceso a toda su galería, solo a la imagen que quiere.



Adicional a esto, la información que se encuentre alojada en su portapapeles se eliminará pasado un periodo de tiempo para evitar que datos sensibles puedan ser extraídos de ahí.



En cuanto a notificaciones, las aplicaciones no podrán mandar alertas de forma predeterminada. A partir de ahora serán los usuarios quienes decidan qué notificaciones quiere recibir.



Ahora, los dispositivos tendrán sonido espacial que, con audífonos compatibles, podrán rastrear el movimiento de la cabeza y adaptar la fuente de sonido para dar la sensación de que se está en medio de un concierto, por ejemplo.



El nuevo Android implementa 'Bluetooth Low Energy (LE) Audio', que es, explica Samat, "un nuevo estándar de audio Bluetooth que genera una latencia más baja que el audio clásico. Esto le permite escuchar audio que está mejor sincronizado con la fuente del sonido, lo que reduce la demora. Con el audio Bluetooth Low Energy (LE), también puede disfrutar de una calidad de audio mejorada y transmitir audio a varios dispositivos al mismo tiempo".



Ahora, con este SO, los usuarios también podrán copiar contenido , como un enlace, una foto, un texto o un video, desde su teléfono y pegarlo en su tableta, o viceversa, algo que está disponible en Apple desde el iOS 15.



Para las tabletas, Android 13 implementa una barra de tareas actualizada para ver todas las aplicaciones, abrirlas y ponerlas fácilmente en pantalla dividida. También, los dispositivos contarán con la capacidad de diferenciar entre el tacto de la palma de la mano y un lápiz de dibujo, de modo que se reduzcan los trazos involuntarios.

¿En qué celulares está disponible?



El nuevo Andorid 13 se encuentra disponible solo en celulares Pixel 4 o superiores y se espera que en los meses siguientes llegue a celulares de marcas como Samsung, Nokia, Asus, motorola, OnePlus, Oppo y Vivo.



Si usted cuenta con un Pixel compatible, puede dirigirse a la sección de actualización del sistema, que se encuentra en la parte de sistema, en ajustes.