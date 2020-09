Estas son las nuevas funciones que tendrá Android 11

Android, el sistema operativo de Google, lanzó su última actualización en la cual hay varios cambios en la privacidad, la conexión de los dispositivos y la administración de los mensajes. Acá le contamos qué es lo nuevo.



En la versión de Android 11, las conversaciones de las diferentes aplicaciones de mensajería estarán disponibles en una sección específica de notificaciones, con el fin de encontrar en un solo lugar todos los mensajes que reciba.



Uno de los cambios que seguramente le gustará a muchos de los usuarios es la posibilidad de grabar la pantalla del celular, incluyendo el sonido, sin necesidad de contar con una aplicación adicional para poderlo hacer.



Así mismo, a través del botón de encendido, si se presiona prolongadamente se mostrará cuáles son los otros dispositivos inteligentes que están conectados y poder manejarlos más fácilmente sin necesidad de buscarlos en el celular.



Los equipos con Android 11 se podrán conectar de forma inalámbrica a Android Auto, lo que permitirá que se acceda al celular desde el vehículo, sin necesidad de usar cables.



En temas de seguridad, esta nueva versión posibilita que en el caso de que no se use durante un tiempo una aplicación determinada no se le permita a esta acceder a sus datos, aún cuando usted ya se lo haya autorizado anteriormente. El sistema operativo restablecerá automáticamente los permisos una vez la persona haga uso nuevamente de esa app.



Android 11 ya está disponible para los teléfonos Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO y Realme y en los otros dispositivos estará habilitada la actualización en los próximos meses.

