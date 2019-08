Android abandona los postres ¿Qué celulares se actualizarán primero?

Google cambió el nombre de su próximo sistema operativo, rompiendo con la tradición de nombrar a sus actualizaciones como postres y dulces. Desde este jueves la nueva versión se llamará Android 10.

Pese a que el sistema operativo ha estado disponible desde hace varios meses en la versión beta , el gigante tecnológico lo presentará oficialmente en los próximos meses. El anuncio del bautizo oficial de Android 10, que dejó de lado el apellido "Q", llegó de la mano del rediseño del icónico androide verde con una nueva identidad del sistema y una nueva paleta de colores.

Antes de la presentación, los desarrolladores de Google trabajaron en una actualización de seguridad con el fin de solucionar un total de 193 vulnerabilidades y errores que se encontraban presentes en el nuevo sistema operativo, distribuyendo el último parche mensual de agosto previo al lanzamiento del sistema.



Entre los diferentes tipos de vulnerabilidades parcheadas por Google en Android 10 se encuentran algunas que permitían la ejecución de código en remoto, la elevación de privilegios, permitían la denegación de servicio o exponían información, entre otras, y siendo esta última la más frecuente.

Marquess Brownlee, uno de YouTubers de tecnología más reconocidos del mundo hizo una cronología en su cuenta de Twitter sobre los nombres que ha tenido Android en homenaje a los postres:

Android (Alpha)

Android (Beta)

Android Cupcake

Android Donut

Android Eclair

Android Froyo

Android Gingerbread

Android Honeycomb

Android Ice Cream Sandwich

Android Jellybean

Android KitKat

Android Lollipop

Android Marshmallow

Android Nougat

Android Oreo

Android Pie

Android ….. 10 — Marques Brownlee (@MKBHD) August 22, 2019

Pero, ¿qué dispositivos tendrán de primera mano esta actualización?

Dispositivos Google

-Google Pixel 3a XL

-Google Pixel 3a

-Google Pixel 3 XL

-Google Pixel 3

-Google Pixel 2

-Google Pixel 2 XL

-Google Pixel

-Google Pixel XL

Honor

-Honor 20

-Honor 20 Pro

-Honor View20

-Honor Magic 2

-Honor 10

-Honor 8X

Huawei

-Huawei P30

-Huawei Mate 20 Pro

-Huawei Mate 20

-Huawei Mate 20 X

-Huawei Mate 20 X 5G

-Porsche Design Huawei Mate 20 RS

-Huawei P20 Pro

-Huawei P20

-Huawei Mate 10 Pro

Samsung

-Samsung Galaxy Note 10 Plus

-Samsung Galaxy Note 10

-Samsung Galaxy Fold

-Samsung Galaxy S10 Plus

-Samsung Galaxy S10

-Samsung Galaxy S10e

-Samsung Galaxy Note 9

-Samsung Galaxy S9 Plus

-Samsung Galaxy S9

Sony

-Sony Xperia 1

-Sony Xperia 10

-Sony Xperia XZ3

-Sony Xperia XZ2

-Sony Xperia XZ2 Compact

-Sony Xperia XZ2 Premium

Xiaomi

-Xiaomi Mi 9

-Xiaomi Mi Mix 3 5G

-Redmi K20 Pro (en China)

Motorola

-Moto Z3

-Moto Z3 Play

-Moto One Vision

-Moto One Action

-Moto One

-Moto One Power

-Moto G7 Plus

-Moto G7

-Moto G7 Power

-Moto G7 Play

Nokia

-Nokia 8.1

-Nokia 9 PureView

-Nokia 7.1

-Nokia 7 Plus

-Nokia 6.1 Plus

-Nokia 6.1

-Nokia 5.1 Plus

-Nokia 5.1

-Nokia 3.1 Plus

-Nokia 3.1

-Nokia 2.1 (Go Edition)

LG

-LG G8 ThinQ

-LG V50 ThinQ

-LG G7 One

HTC

-HTC U12 Plus

-HTC U11 Plus

-HTC U11

-HTC U11 Life

REDACCIÓN TECNÓSFERA

