Esta semana que inicia será movida para el sector de las TIC, pues se ha vuelto costumbre que en el marco del congreso de Andicom organizado por Cintel, representantes de todo tipo de empresas privadas, entidades públicas y agremiaciones, entre otros, viajamos a Cartagena y compartimos notas sobre novedades, tendencias tecnológicas y lanzamientos de todo tipo. Adicionalmente, cada cuatro años los asistentes cuentan con la posibilidad de oír al nuevo presidente de la República y a su ministro o ministra hablar sobre el rumbo que le quieren dar al sector y algunas pistas de lo que eso puede llegar a significar en términos de política pública.

Partamos de algunas premisas que no están en discusión. Este es un sector con la posibilidad de mejorarle la calidad de vida de todos los colombianos, especialmente quienes viven en los lugares más remotos y olvidados del país, si logramos que las redes de comunicaciones lleguen a lo largo y ancho del territorio nacional.



Sumado a lo anterior es un sector que puede generarle transparencia a los procesos de las entidades públicas y combatir la corrupción y generarles todo tipo de eficiencias operativas al Estado, si se logra aplicar las mejores prácticas internacionales en materia de compras públicas ya inventadas y utilizadas alrededor del mundo.



Las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden y deben mantenernos al día y bien informados con la digitalización de los medios y el crecimiento de las redes sociales defendiendo principios democráticos y nuestros derechos ciudadanos, mientras se aseguran siempre los principios que mantienen una sana competencia entre los actores.



Adicionalmente, como sector nos corresponde proteger a los ciudadanos como las empresas contra todo tipo de ciberdelitos y ciberataques asegurando que cada vez el ecosistema esté mejor protegido, y para ello hay que mantener los grupos de trabajo y colaboración público-privado existentes, así como los esfuerzos que se han hecho internacionalmente. Pero ahí no terminan las premisas, pues también podemos volver al país referente mundial con respecto al apoyo a la economía digital y la economía colaborativa, si logramos una reglamentación amigable e incluyente que genera posibilidades de ingresos a personas de todos los niveles socio-económicos.



También nos corresponde volver más competitivos a los demás sectores de la economía, generando una conciencia colectiva que las inversiones en tecnología son necesarias para ser más competitivos a nivel nacional e internacional. Además, si quisiéramos mencionar asuntos de sostenibilidad y le economía circular que están tan moda, las empresas TIC son ejemplo para los demás para inventar e implmentar proyectos de economía circular.



Por último, pero por ello no menos importante, este es un sector que puede volver realidad la llegada de nuevas tecnologías, como es el gran pendiente de poder contar con redes comerciales 5G, que son multiplicadores por definición e impulsan la creación de emprendimientos y nuevos modelos de negocios, si se adjudica el espectro necesario y se eliminan las barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.



¿Qué se requiere? ¿Qué quisiéramos escucharle al presidente y a su jefe de la cartera TIC en Cartagena? La respuesta es sencilla y el común denominador para atender las necesidades del sector se basa en una sola cosa: volver a Colombia un lugar idóneo para recibir inversiones en materia de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aclaro, sea inversión extranjera y nacional, preferiblemente privada por la misma naturaleza del sector, pero tiene que ser en grande. Niveles de inversión nunca antes vistos en Colombia. Tenemos que recibir los billones de pesos en inversión que no recibirán los otros países de la región por la misma confianza que nuestro nuevo gobierno deberá generar con una política pública consistente con ello.



Requerimos que quien esté frente a la cartera tenga el conocimiento sectorial y confianza con los actores para lograr el objetivo. Que Mintic maximice la “rentabilidad social” de las inversiones del fondo único de las TIC - FUTIC - sería clave. Que el regulador del mercado simplifique y modernice su modus operandi aplicando siempre el Análisis de Impacto Normativo – AIN – sería clave. Que la reforma tributaria impulse la inversión de capital olvidando las propuestas con respecto al manejo del descuento del IVA de inversiones de capital, sería clave. Escuchar a un gobierno que exprese su preocupación sobre las dificultades causadas por la nueva realidad cambiaria porque entiende que la mayoría de productos TIC son importados y que será consecuente con el sector en términos de su nueva política pública para poder contrarrestar las dificultades que eso conlleva, sería clave.



En pocas palabras, poder contar con una política pública sectorial obsesionada con cuidar el capital invertido en el país a la fecha y enfocado en generar nuevos modeles de atracción de capital, sería lo más importante en estos momentos que vive el sector.



Al oírle al nuevo gobierno conceptos como estos y ojalá otras buenas sorpresas para el sector, en Cartagena seguramente nos pondremos de pie para aplaudirle a un gobierno que arrancaría con pie derecho y que estaría bien enfocado en reducir las brechas tecnológicas que cada vez son mayores. Tenemos fe que escucharemos a un gobierno comprometido con el futuro del sector de las TIC, que en viene siendo lo mismo que estar comprometido con el futuro de Colombia.

Alberto Samuel Yohai

Presidente Cámara Colombiana de Informática & Telecomunicaciones