Entre el 6 y 8 de septiembre se realizará en el Centro de Convenciones del Hotel las Américas de Cartagena la edición 38 de Andicom 2023, el congreso empresarial, tecnológico e innovador más relevante de la Región, que se alista para recibir a una impresionante nómina de conferencistas de alto nivel, tanto nacionales como internacionales.



Durante tres días Cartagena de Indias se convertirá en el epicentro de las discusiones en torno a la temática central: 'Get into the Digital World'.



(Lea también: Listos los precios del espectro para la subasta de 5G en Colombia)

Este acontecimiento anual promete abordar las tendencias actuales, englobando áreas cruciales como política y regulación, telecomunicaciones, tecnologías emergentes como Quantum Computing y Blockchain, Inteligencia Artificial, Web 3.0, Ciberseguridad y Transformación Digital. Estas temáticas serán acompañadas por estrategias digitales que apuntan a impulsar la competitividad y el desempeño general de las organizaciones a través de la innovación y la creación de valor.

Andicom es un evento que se destaca por brindar una agenda académica de excelencia, en la que expertos de renombre compartirán estrategias clave para impulsar la competitividad y productividad FACEBOOK

TWITTER

La agenda académica de Andicom ofrece más de 80 sesiones y la participación de más de 130 expertos en tecnología, cubriendo un espectro amplio de áreas relevantes. Entre los conferencistas destacados se encuentran figuras notables como Blake Johnson PhD., Quantum Engine Lead de IBM Quantum; Kate Swanborg, Vicepresidenta Senior de Comunicaciones Tecnológicas y Alianzas Estratégicas en DreamWorks Animation / Lenovo; Marcello Ienca, Profesor de Ética de Inteligencia Artificial y Neurociencia en el Technical University of Munich, entre otros.



(Le puede interesar: La ciberseguridad, uno de los frentes más débiles de América Latina)

"Andicom es un evento que se destaca por brindar una agenda académica de excelencia, en la que expertos de renombre compartirán estrategias clave para impulsar la competitividad y productividad empresarial. Nuestra agenda facilita la transferencia de conocimiento actualizado sobre las tendencias tecnológicas que dan forma a la economía digital", afirmó Manuel Martínez Niño, Director Ejecutivo de CINTEL, entidad organizadora del congreso.

Una gran agenda académica



Andicom 2023 ocupará un espacio de más de 70.000 metros cuadrados en el Complejo de Las Américas y abarcará diversas sesiones académicas esenciales:



Management Sessions: Presentaciones destacadas de líderes del sector público y empresas líderes en tecnología que expondrán avances y proyecciones de las tendencias tecnológicas.



Business Vision Sessions, Demos & Tech Interactions: Este espacio se centrará en la visión de negocio y demostraciones interactivas de tecnologías aplicadas a diferentes sectores económicos.



Paneles y Conversatorios: Expertos abordarán temas como Ciudades Inteligentes, Ciberseguridad, Política y Regulación de telecomunicaciones, entre otros.



Talleres de Gestión de Conocimiento: Sesiones prácticas para adquirir habilidades y conocimientos aplicables en situaciones reales.



(Lea además: ‘No hay la rentabilidad de antes porque la competencia es feroz’: ministro de las TIC)



Foros Empresariales: Historias inspiradoras de éxito que destacarán el impacto positivo de soluciones tecnológicas en organizaciones.



Meet & Business: Reuniones semiprivadas con principales compradores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).



Iniciativas Especiales: Talleres sobre Gobierno Digital, Smart Cities y más.



Panel de Operadores Nacionales: Debate sobre el papel de los operadores de telecomunicaciones en el avance del sector.



Además, como preámbulo al congreso, el 5 de septiembre se llevará a cabo el CINTEL Blockchain Forum, explorando los cambios impulsados por la tecnología en los negocios y la vida cotidiana.



Andicom 2023 ofrece una experiencia integral para mantenerse actualizado en las últimas tendencias tecnológicas y su aplicación efectiva, así como establecer conexiones valiosas con proveedores y expertos del campo.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En X: JoseCarlosTecno