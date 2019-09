Lecciones sobre tecnología de China para Colombia en Andicom

Con la República Popular China como país invitado, el congreso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) Andicom, que organiza anualmente el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (Cintel), abrirá una vez más sus puertas para recibir a miles de asistentes desde mañana hasta el próximo viernes.

El evento en Cartagena de Indias, que recoge participaciones de diversos sectores en la industria tecnológica, propone espacios de discusión sobre la transformación digital. Este 2019, se contemplan temas como la conducción inteligente y el gobierno en línea.



Bajo el lema ‘Turning on your business: the digital toolbox’ (que traduce ‘la caja de herramientas digitales: acelerando su negocio’), el congreso presentará avances y desarrollos tecnológicos de ambos países.

Entre las temáticas se encuentran desarrollos de la industria 4.0, fintech, conectividad e inteligencia artificial empresarial. Actores del sector público y privado presentarán un panorama sobre la digitalización de sus industrias y los retos pendientes.



El acto de apertura contará con la presencia del presidente Iván Duque, de quien se espera que haga un balance del año que ha transcurrido y adelante posibles proyectos entre el Gobierno Nacional y el país invitado. La elección de China llega tras la visita del mandatario a ese país asiático, en la que se presentaron acuerdos económicos y posibles alianzas en las áreas tecnológicas, pero no se dieron detalles.



En la inauguración de Andicom también estarán presentes la ministra TIC, Sylvia Constaín; el consejero presidencial para la Innovación y la Transformación Digital, Víctor Muñoz; el director ejecutivo de Cintel, Manuel Martínez Niño; la consejera económica y comercial de la Embajada de la República Popular China en Colombia, Dong Wei, y Wang Xinzhe, funcionario del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China.



Del Gobierno se espera que se presenten planes de acción meses después de la aprobación del proyecto de transformación de TIC, sancionado por Duque en julio.

Algunos temas centrales serían el cierre de la brecha digital, el nuevo marco regulatorio y el rol de las plataformas digitales en Colombia.



Otro eje serán las redes de quinta generación. A finales de junio, el ministerio publicó su Plan 5G para comentarios. En él se contempla la creación de un marco y un ecosistema digital para el desarrollo de esta tecnología.



Entre los asistentes también figuran corporaciones relacionadas a las redes de próxima generación y grandes fabricantes como ZTE, Huawei, el proveedor de equipos de videovigilacia Hickvision y la app de transporte DiDi.



A través de distintas sesiones, como la llamada ‘República Popular China-Colombia summit: A la vanguardia de la tecnología mundial’, que busca acercar a las empresas de los dos países en el desarrollo del ecosistema digital binacional, las compañías hablarán de sus proyectos y el papel de China en la industria tecnológica mundial.



“Es un honor que China participe en Andicom como país invitado, y esperamos que, a través de una plataforma tan importante como esta, los consumidores colombianos puedan conocer de cerca los productos y tecnologías más avanzados de China, y de tal manera dar un impulso a los intercambios y las cooperaciones económicas y comerciales entre ambos países”, dijo el embajador de la República Popular China en Colombia, Li Nianping.



El año pasado, en este mismo congreso, el presidente Duque presentó varias de las propuestas que se han ido implementando en los últimos meses. Entre ellas el plan para priorizar el emprendimiento, la desregulación del sector TIC y las metas de conectividad. También se creó una consejería para la sociedad digital, que hoy encabeza el consejero presidencial para la Innovación y la Transformación Digital, Víctor Muñoz, y se dieron los primeros esbozos de la ley TIC.



La 34.ª edición del congreso Andicom se realizará del 4 al 6 de septiembre en Cartagena de Indias y contará con 140 conferencistas que dictarán más de 80 sesiones académicas. Se espera que al evento, que cuenta con el apoyo de alrededor de 900 organizaciones, asistan al menos 2.800 personas.



MARIA PAULINA ARANGO

REDACCIÓN TECNÓSFERA@MariaPaulinaAr