El gobierno de Gustavo Petro sigue dando (gratas) sorpresas en el sector TIC: contra todas las prevenciones, el ministro Mauricio Lizcano, sus viceministros, directores y entidades asociadas se han puesto la tarea decidida por destrabar iniciativas que se veían mal, como la subasta de 5G.



Sin embargo, hay algunos aspectos por revisar con calma para que nada se vaya a atravesar:



Tigo y Movistar. La compañía socia de UNE, decidida inversionista y que se la jugó por innovar y competir, hoy pasa un mal momento. La misma empresa, Medellín y luego la SIC deben definir su futuro inmediato: si fusionarse con Movistar es el camino para la estabilidad de ambos operadores en beneficio de sus clientes, que se avance entonces. De ello dependen, de cara a la subasta de 5G, las condiciones que se deberían ajustar en temas de topes de espectro.



Ajustar precios del espectro. Las bandas 5G se plantean a buen precio. No así con otras bandas como AWS extendido, que podría generar un ruido innecesario y afectaría el despliegue en 4G, otro de los objetivos de la subasta de diciembre. Que todas las frecuencias tengan buen precio para incentivar la inversión y la conectividad.



Revisar las garantías. Otro aspecto clave: son tan altas las pólizas requeridas que no hay bancos capaces de respaldarlas. En otros países son más razonables.



Ojo con la indexación. Si bien se ajustó la fórmula de corrección monetaria e intereses para los pagos anualizados del espectro, debería aplicar a renovaciones y concesiones recientes al menos. Es un respiro en capital para el que invierte en redes y en la conectividad.



El espectro reservado a locales. Es una idea novedosa reservarse unos ‘carriles’ de espectro para subastarlos en abril a operadores regionales e incluso empresas que deseen tener frecuencias para 5G. Pero ojo: que una ‘ía’ no vaya a preguntarse: ¿por qué un bien del Estado tiene un precio y obligaciones distintas para unos y otros? ¡Vade retro, detrimento!



Ojo con las metas de cobertura 4G. La subasta también terminará de impulsar la cobertura de 4G en áreas suburbanas, pero dichas metas y obligaciones quedaron pálidas. Que el Gobierno rete a los operadores con un plan de despliegue de banda ancha móvil más agresivo en beneficio de la ciudadanía.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno