Desde hace años nuestro país (y el mundo en general, para ser honestos) arrastra un rezago de talento humano para el sector de las tecnologías.



Con áreas que realmente están en alerta roja, como la ciberseguridad (la falta de expertos y gente capacitada es impresionante), la ciencia de datos o la inteligencia artificial.



Un informe reciente reveló que en España el déficit de talento de tecnología le cuesta al año cerca de 15.000 millones de euros, casi un 1,5 % del total del PIB de su país. El cálculo es que solo en inteligencia artificial en España cerca de 6.500 puestos de trabajo no podrán ser llenados.



En Colombia existe un numerito que ronda desde hace años, del que escucho cada cuanto, que fluctúa entre los 90.000 a 130.000 puestos de trabajo en tecnología como déficit nacional.



¿Cuánto nos vale eso? ¿Qué riesgos a futuro de carácter socioeconómico nos genera no contar con una fuerza laboral alrededor de las tecnologías?



Todos los gobiernos recientes, incluido este, han invertido en iniciativas que buscan cerrar esta brecha con programas de formación a todo nivel.



El empresariado, por su parte, también hace lo suyo. Formando sus talentos, invirtiendo en esquemas de certificación, generando alianzas con universidades.



Pero, la verdad, nada ha sido suficiente para reducir con decisión la brecha.



Mientras no exista una gran política nacional que articule de manera transversal las iniciativas privadas, públicas, con trazabilidad y articulación, pensando en el futuro y en convertir al país en fuente de talento TIC, las cosas seguirán así.



Las buenas ideas e iniciativas del Ministerio TIC no impactarán con profundidad si su estrategia de formación TIC en colegios, por ejemplo, no está en verdad anudada al plan nacional de educación que lleva el ministerio del área; mientras no tengamos la data estadística, de la gente, las capacidades y las necesidades, vistas de manera holística, y mientras el sector privado vaya por su lado sin integración a las iniciativas públicas.



Lo único que queda es dar un consejo: incentiven en sus casas y oficinas la formación y el aprendizaje en tecnología. Si hay algo que puede garantizar un futuro exitoso, excitante y muy bien remunerado, esa es la tecnología.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno