Es de destacar el interés y objetivo del actual Gobierno por conectar a las regiones más apartadas, de llevar internet a zonas en donde tradicionalmente, por la lejanía y baja concentración poblacional, han vivido condenadas a la desconexión de la red, y de todo lo que ello significa.



También son destacables las acciones que el Gobierno ha tomado en tal sentido. Las renegociaciones de permisos de espectro, por ejemplo, demostraron el talante conciliatorio y facilitador que desde el Ministerio TIC se ha planteado para que los operadores móviles tengan la posibilidad de manejar sus inversiones en despliegue de redes mediante un modelo de obligaciones de hacer, en vez de capital.



En la subasta de 5G también veremos el modelo de obligaciones de hacer. Lo ha dicho la ministra Sandra Urrutia: el objetivo es que el espectro se use en beneficio de la sociedad.



En el Plan Nacional de Desarrollo así se contempla, otro buen mensaje del Gobierno.



No obstante, en ese articulado hay un detalle que se debería revisar en aras de no generar un ruido e impacto innecesarios en la inversión de telecomunicaciones, por un lado, y de abrirle la puerta a un ecosistema de conectividad sin control: el artículo 130 del Plan Nacional de Desarrollo, que propone agregar un parágrafo al artículo 11 de la ley TIC, dedicado al ‘Uso del espectro radioeléctrico’.



Dicho artículo propone que los operadores locales de no más de 30.000 usuarios (quienes serán la punta de lanza en el plan de conectividad rural del Gobierno) puedan acceder, gratis, al espectro que los operadores móviles no usen en una región o zona.



La palabra que repite esta propuesta es ‘compartición’ del espectro, un concepto ampliamente usado en el mundo de las telecomunicaciones, pero que en este caso no aplica: no hay ‘compartición’, pues no hay contraprestación de ningún tipo para el que pagó por el permiso de uso del espectro.



No recibirá pago, tampoco servicio, que le corresponde, legalmente, por haber pagado por el uso de un bien de la Nación.



Como está escrito, sin duda, sería una suerte de expropiación.



Es verdad que a través de esos operadores regionales se puede lograr una estrategia de conectividad y masificación de internet.



Pero dicha buena intención no puede barrer las reglas de juego del esquema de licenciamiento y permisos de explotación de recursos, bienes y servicios del Estado, que afecta la estabilidad jurídica del país ante el mundo.



¿Quién invierte en un país que luego no va a respetar lo pactado? Es como si a una empresa minera, mañana, le dijeran que debe entregar la mitad de sus pozos o minas (por los cuales desembolsó una inversión), sin pago alguno, a una comunidad para su explotación comercial.



En telecomunicaciones todo está escrito e inventado.



Este gobierno, que ha demostrado con creces sus buenas intenciones para conectar al país, puede encontrar caminos más precisos y pertinentes para apoyar a los operadores regionales pequeños en su misión de conectar a las regiones, sin generar desbalance injusto e innecesario en una parte del sector TIC.



Las normas de compartición que la CRC ha generado son un buen punto de partida.



Se pueden ajustar a la necesidad puntual, con el balance y justicia necesarios, en lo técnico, en lo económico, lo legal y en servicio.



Debemos conectar al país, es verdad. Pero debemos hacerlo de la manera correcta.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En Twitter: @JoseCarlosTecno