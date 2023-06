Si hay algo que nos diferencia de otros países y sociedades es la incapacidad que tenemos de trabajar por líneas comunes como nación. Uno ve, con envidia, cómo en otros países pueden sobreponerse a las diferencias y tensiones políticas en pos de un plan de trabajo común, sólido, de largo aliento, infranqueable y superior al gobierno de turno.



Polarización hay. Luchas políticas, todas. Duras confrontaciones, a diario. Pero cuando de políticas públicas de profunda importancia para la sociedad se trata, las contiendas pasan a un segundo plano.



En Colombia tenemos un largo historial de situaciones al contrario. De obras contratadas que luego, por puro ego, son derogadas o bloqueadas; de buenos planes o iniciativas sociales que no sobreviven al siguiente gobierno simplemente por eso: porque las creó otro. No existe frase más inocua que esa de ‘construir sobre lo construido’ en nuestro país.



En el sector de las TIC las cosas no son distintas. En plena urgencia de trabajar por una estrategia común de ciberseguridad, que tanta falta le hace al país, la politización nos tiene lejos de lograr el consenso que requerimos.



No se logró mediante el Plan Nacional de Desarrollo aprobar la Agencia Nacional de Seguridad Digital, una entidad que se encargaría de articular, entre otras tareas, a los sectores privado, público, a todas los grupos de reacción en ciberseguridad de Fuerzas Militares, entes judiciales y de Policía, así como expertos y académicos para diseñar las políticas de seguridad informática y ciberdefensa. Un voto nos dejó sin la iniciativa por razones políticas que no vale la pena analizar.



Ahora, desde el mismo Congreso surge una nueva iniciativa para una nueva Agencia Nacional de Seguridad Digital. Y por otro lado, el Gobierno también prepara y presentará su proyecto al respecto.



¿Cuál es mejor o peor? Esa no debe ser la discusión. Lo que esperamos los colombianos, sus empresas y entidades, es que se pongan de acuerdo y logren, por favor, deponer sus diferencias y altisonancias políticas en un tema exclusivamente técnico, por un lado, y de pertinencia y extrema relevancia socioeconómica, por el otro.



Si la discusión será que “nuestra ley es la correcta y la del otro está mal hecha”, tengan por seguro que fracasarán ambas iniciativas.



Estamos ad portas de que un ataque digital nos afecte gravemente: que paralicen un aeropuerto, dejen inactiva a una o varias entidades; bloqueen el sistema financiero o una infraestructura crítica de transporte o salud, mientras seguimos en peleas. Lo peor es que los ciberdelincuentes deben estar felices viendo este espectáculo, frotándose las manos. Como si el ransomware o el malware supieran de colores políticos.



