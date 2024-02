Nueva York contra las redes y algo de Sora / Análisis del Editor Multimedia

La denominada Capital del Mundo sorprendió la semana pasada con una demanda conjunta contra Tiktok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube, acusándolas de ser “una amenaza para la salud mental”.



(Lea también: Denuncian a las 5 mayores redes sociales por perjuicios en salud mental juvenil)

Una acción por demás audaz y aleccionadora: en consideración de la Alcaldía, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud de la ciudad, el gobierno local gasta más de 100 millones de dólares al año en tratamientos relacionados con la salud mental de niños y jóvenes que, por datos adjuntos a la demanda, corresponden en gran medida al efecto negativo que tienen dichas plataformas en la estabilidad mental de los menores.



Chapó. Aplauso de pie para una iniciativa que con toda seguridad pondrá sobre la mesa una discusión ampliamente documentada y de la que, por primera vez, un gobierno del tamaño del de Nueva York considera motivo e insumo para una acción legal sin precedentes.



Son variados los estudios académicos y psicológicos que han demostrado cómo el ‘scroll infinito’ y los espejismos que construyen las redes sociales terminan afectando la salud mental de niños y adolescentes, con problemas de sueño, depresión, ansiedad, desórdenes alimentarios, etc.



¿Quién es capaz de liderar una acción similar en Colombia? ¿Cuál senador, senadora, representante, con apoyo de una ciudad, grupos académicos, civiles, de expertos psicólogos y académicos se animaría a iniciar una batalla de esa misma talla?



(Le puede interesar: Inteligencia artificial vs. desidia real)



De otro lado, la semana pasada conocimos a Sora, la inteligencia artificial de Open AI, los mismos de ChatGPT, que se encarga de generar contenidos en video, bajo el mismo modelo de su principal creación: vía solicitud de texto (prompt), Sora crea videos altamente realistas, sorprendentemente realistas.



Lo que vimos en redes es en verdad abrumador. Imágenes de Tokio en invierno, o de perritos jugando en la nieve, personas limpiando una playa o escenas futuristas que dejan en claro una sola cosa: ningún video en internet puede ser considerado real de ahora en adelante, hasta que se demuestre lo contrario.



La calidad del contenido en video generado por Sora es asombrosa. Claro, en primera instancia se me ocurren montones de aplicaciones y usos interesantes. Pero también asusta el mal uso que se le podría dar a esta tecnología en manos equivocadas.



(Lea además: OpenAI, empresa de ChatGPT, anuncia su nueva y disruptiva IA que hace videos tipo cine)



Si hoy, con videos de pobre calidad se logran acciones de manipulación y engaño potentes, no quiero imaginar lo que podrían hacer con Sora.



Tranquilamente podrá suplantar a líderes políticos, sociales, celebridades, para ponerlos a hacer o decir cosas inimaginables con la idea de manipular la opinión, generar daños.



¿Cómo nos protegeremos de ello? ¿Cómo vamos a regular a Sora? ¿Quién responde si hacen daño con esa IA?



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno