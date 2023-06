Hablar de crisis no es nuevo. Si bien parece que la inflación comenzó a ceder y que el dólar baja (porque las reformas en el Congreso se congelaron), en realidad la inercia de la pandemia y de malos meses sigue y seguirá impactando varias industrias.



Una de esas, la de telecomunicaciones, que con el grave caso de Tigo lanza un campanazo de alerta. Tigo es una empresa comprometida con el país que tuvo que levantar la mano para decir que está mal: perdió 473.000 millones en 2022; necesita una inyección de capital de 750.000 millones y un crédito por 860.000 millones.



Plata que, además, debe poner y respaldar su socio (EPM y Medellín), porque ya no le prestan los bancos y los impagos están tocando a la puerta.



Compleja situación. El Gobierno ya intervino, reunió a EPM y Tigo (no hablemos de lo político) y acordó una ‘mesa de trabajo’ (¿una mesa de trabajo entre socios?).



¿Cómo llegó Tigo allí? Hay muchas razones. Invirtieron duro; cayó una pandemia, el dólar disparó los costos (mientras facturan en pobres pesos); y la competencia brutal de precios, todo, afectó los ingresos.



El arpu (el pago promedio por usuario) en Colombia es muy bajo.



Movistar no está mejor. También vive momentos complejos, tratando de sobreaguar lo del dólar, la guerra de precios, mantenerse rentable.



Wom con su estrategia de precios agresiva va avanzando, también desplegando redes, con una inversión sostenida que presiona los números.



Hasta Claro, que por años ha liderado de lejos la inversión en telecomunicaciones, ha puesto freno de mano a los gastos y activado ahorros.



Y el futuro no pinta bien para estas empresas: se vienen renegociación de permisos de espectro (plata); subasta de 5G (más plata); despliegue de puntos y redes (mucho más plata).



¿Podría pasar lo de Viva Air y que un operador se rinda? Suena exagerado, pero no imposible.



Para rematar, hay platas públicas (en Tigo y Movistar) lo que le pone y pondrá factores políticos que nada suman.



¿Qué hacer? No hay una fórmula. Por lo menos no general. Lo que necesitan Tigo o Movistar no es lo mismo que Claro o Wom. Complejo.



Tigo y Movistar anunciaron el entendimiento mutuo para juntar sus redes. Un respiro para ambas. ¿Se fusionarán totalmente? Quizá sí. Juntos podrían aguantar mejor.



Eso sí, el enredo entre inversionistas extranjeros y públicos (Gobierno y Medellín) crecería.



El Gobierno debe leer este campanazo bien: los operadores necesitan mejores condiciones para invertir. Que la regulación ayude; que los precios se estabilicen; que se reconozcan las condiciones individuales y se apoye en concordancia. O se actúa o veremos muy malas noticias en este sector.



JOSÉ CARLOS GARCÍA

Editor Multimedia

En Twitter: @JoseCarlosTecno