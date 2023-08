La semana que pasó podemos decir que fue, literalmente, ‘movidita’. Gracias a Dios, sin tragedias profundas o masivas que lamentar. Los cuatro temblores, todos muy fuertes y con magnitudes que hace bastantes años no sentíamos en Bogotá, nos recordaron no solo la fragilidad de nuestra humanidad frente a la naturaleza, sino cómo la tecnología podría ayudarnos antes, durante y después de una eventual tragedia o catástrofe.



En el caso de los derrumbes, inundaciones y deslaves existen, desde hace años, soluciones capaces de brindar datos en tiempo real para monitorear zonas de alto riesgo.



(Lea también: '¿Estás bien?': Facebook activó alerta de emergencia por temblor en Colombia)

Como por ejemplo las veredas y quebradas aledañas a la vía al Llano, que por décadas han presentado problemas y situaciones peligrosas ajenas a las obras de infraestructura.



Mediante sensores, fibra óptica, drones y comunicaciones satelitales se podría crear una solución integral que enviara datos constantes a un centro de información que, de manera temprana, pudiera determinar subidas de niveles de ríos, movimientos de tierra, calcular la posibilidad de un derrumbe combinando datos climáticos, con los cuales activamente las autoridades gestionarían acciones tempranas de prevención o contención ante la inminencia de un hecho catastrófico para proteger la vida de los pobladores.



O en el caso de los temblores con las alertas tempranas que llegan a los celulares. Un terremoto no se puede predecir. Lo que hace el sistema de alerta de temblor de Android, por ejemplo, es que compila y procesa a gran velocidad datos de miles de móviles cerca de un epicentro para alertar en cascada. Casi que convierte miles de teléfonos en ‘minisismógrafos’.



Por ello, quienes están más lejos del epicentro recibirán la alerta segundos antes, pues el sistema de Google ‘corre’ más rápido que el mismo movimiento de tierra para lograr su efecto: advertir a tiempo que viene un terremoto.



(Le puede interesar: Así funcionan las alertas de sismos en su celular)



Y eso mismo pueden hacer los de Google con su plataforma de alertas de emergencia para advertir sobre inundaciones, incendios, derrumbes, entre otros.



Japón, por ejemplo, ‘tierra de desastres’ con decenas de volcanes activos, terremotos, tsunamis, cuenta con un sistema integrado de monitoreo, prevención y atención basado en tecnología –satelital, fibra, drones, robots, telecomunicaciones– que les ha ayudado a sobrellevar las crisis ante tragedias naturales.



La tecnología está, la inteligencia artificial, los sensores, la conectividad, fija, satelital, etc., para implementarla.



Un país como el nuestro, con varios desastres naturales en su historia (varios de ellos repetitivos), debería contar con una política pública de uso de tecnología, entes nacionales y territoriales, para la prevención de desastres. Algo tenemos con redes de telecomunicaciones para atender desastres, pero falta mucho más.



A propósito y para la próxima: cuando ocurra algo inesperado como un temblor fuerte, recuerde usar los mensajes de texto (SMS) en vez de las llamadas de voz o el WhatsApp.



(Lea además: El día que ya no podamos ver hacia el espacio)



Ocuparemos menos espacio en las ‘carreteras’ de telecomunicaciones y no se infartarán las redes celulares como ocurrió la semana pasada en Bogotá, ante la avalancha de millones de personas tratando de comunicarse (como es lógico) con sus seres queridos tras el susto.



JOSÉ CARLOS GARCÍA

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno