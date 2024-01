Cinco deseos para el 2024 que comienza / Análisis del Editor Multimedia

En las últimas horas, las bocanadas finales de este 2023, es el momento preciso para pensar en esos grandes retos que tendremos en la industria de tecnología y telecomunicaciones para el 2024 que arranca.



Yo, personalmente, tengo cinco deseos que me gustaría compartir con ustedes:



El primero, que el 5G tenga un año de facilidad y eficiencia en su despliegue. Se logró la subasta, se adjudicó el espectro y se firmó el compromiso de cuatro licitantes por traer grandes volúmenes de inversión fresca al país, con el empleo y dinamización socioeconómica que ello significa. Casi $ 3 billones anuales entrarán de aquí a 10 años. Ojalá los POT y los ímpetus de los nuevos alcaldes y gobernadores no pasen la raya de la excesiva creatividad, y no se impongan medidas ilógicas que restrinjan, limiten, prohíban o graven con impuestos sacados del bolsillo el despliegue de miles de antenas 5G que se deben instalar para la llegada del servicio. Sería una talanquera impresentable.



En segundo lugar, deseo que regulemos la inteligencia artificial. Chévere que seamos pioneros en su uso, privado, individual y público, pero mejor si lo hacemos con reglas claras, protegiendo la propiedad intelectual, los derechos de autor, a industrias que pueden verse destruidas por la voracidad de una tecnología a cuyos creadores poco les importa lo que pase con artistas, medios de comunicación, escritores, fotógrafos, cineastas y un montón más de sectores ya blindados con regulación en otras latitudes. Los temas éticos alrededor de la inteligencia artificial serán en todo el mundo tema de primer renglón en gobiernos y parlamentos. En Colombia no debe ser distinto.



Mi tercer deseo va en esa misma línea: contengamos la manipulación y la desinformación en redes sociales; también la afectación que genera en la salud mental de niños y jóvenes. Legisladores en otros países han asumido con seriedad y entereza esta misión de proteger a su sociedad de ello: no podemos permitir que de manera impune se faciliten la desinformación, el engaño, se cultive la polarización, se usufructúen los datos personales de millones de colombianos y se genere depresión y problemas mentales en los más jóvenes, encima con grandes beneficios económicos que salen del país hacia unas empresas que ni impuestos ni trabajo retornan. Necesitamos una o un congresista valiente que se suba al caballo del Quijote.



Por cuarto deseo pido al 2024 que sea el año del resurgir de Colombia como país líder en emprendimiento y atracción de capitales semilla para startups. No existe vehículo más expedito hacia la democratización de la riqueza, la creación de empleo, la generación de soluciones digitales innovadores para los principales problemas de nuestras ciudades y territorios, que el emprendimiento digital, incentivar a que más y más jóvenes, pobres y muy pilos, consoliden sus ideas con ayuda de la tecnología.



Y hoy, 31 de diciembre, finalmente mi quinto deseo que en su casa la mesa rebose de abundancia, que la buena salud esté en toda su familia y la mayor prosperidad en todas sus labores profesionales para este 2024 que comienza. Gracias por su audiencia.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno