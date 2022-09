En estos días me topé con un proyecto interesantísimo: The Follower, del artista belga Dries Depoorter, quien combina sus conocimientos en inteligencia artificial para crear arte que genere conciencia sobre la vigilancia abusiva en la era digital, la importancia de la privacidad y el abuso al respecto de las redes sociales.

En su nueva aventura, programó un algoritmo de inteligencia artificial que, por un lado, rastrea cámaras públicas, de vigilancia en calles y parques, que tienen señal abierta de transmisión, y, por el otro, analiza en Instagram las publicaciones de influenciadores de más de 100.000 seguidores en adelante.



¿El resultado? The Follower es capaz de mostrar en las imágenes de cámaras callejeras el momento exacto en que un influenciador se tomó una foto para su Instagram.



Asustador. La tecnología es fantástica y, como toda poderosa arma, depende del objetivo y uso que le demos su correcto aprovechamiento para cosas positivas.



También leí una nota en ‘Wired’ titulada ‘Es hora de deshacerse de Chrome’, un análisis muy completo de las serias preocupaciones por el amplísimo poder del navegador de Google, como el principal vehículo de captación de datos personales y privados de sus usuarios en todo el mundo (más de 2.000 millones, según la nota).



Según los expertos consultados por ‘Wired’, bajo el lema de ‘Personalización para un mejor servicio’, Google logra captar prácticamente todo el comportamiento, uso y datos de las personas, incluso bajo el ‘modo incógnito’, triangulando lo que otras plataformas de Google captan, como YouTube, Gmail o Android y las apps que usamos, “para formar una imagen aterradoramente precisa” de quiénes somos y cómo es nuestra vida.



Y ni hablar de Facebook, o Meta, junto con su Instagram y WhatsApp, plataformas ampliamente señaladas de manipulación de información, promoción de contenidos falsos o alterados, y de seguimientos ilegales en su plataforma para captar data, la mayor cantidad posible, de sus miles de millones de usuarios al día.



Son varias las investigaciones y multimillonarias las multas que han recibido Google, Instagram, Facebook, entre otras, por el abuso en las posiciones de dominio de sus plataformas (busquen en Google, qué ironía, ‘multa’ seguido de ‘Instagram’, ‘Google’, o ‘Facebook’ y verán).



Pero ¿le importa esto a alguien? No. O por lo menos no acá, en Colombia. Salvo algunos llamados e indagaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en el gobierno pasado, que conminó a estos gigantes a controlar y cuidar la cantidad de datos privados que captan de los colombianos y menores de edad, no existe una iniciativa articulada, Legislativo, Ejecutivo, industria, sociedad civil, por poner coto, como pasa en Europa, Asia y Estados Unidos, al poder desmedido de control de la web y la data de las personas.



Y, a decir verdad, a la gente tampoco le interesa. Hay centenas de artículos, películas, series en Netflix, libros, entrevistas con exempleados de estas plataformas que narran las oscuras prácticas de control y abuso de la privacidad, y no pasa nada.



La manipulación, la desinformación y el control abusivo de los gigantes digitales algún día serán tema de real interés de todos. Ojalá no cuando sea demasiado tarde.



JOSÉ CARLOS GARCÍA

Editor Multimedia

En Twitter: @JoseCarlosTecno