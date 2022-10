Las habilidades en analítica de datos aparentemente no son una prioridad en América Latina. Las organizaciones de la región se han mantenido estancadas durante los últimos tres años y actualmente son “aspirantes analíticos”.



Es decir, se reconoce el valor del análisis como factor diferencial, pero no se ha logrado completar una transformación significativa para emplearla de maneras prácticas y determinantes.



Sin embargo, aún no existe una diferencia representativa en el índice de madurez analítica (IMA) a nivel regional que pueda mostrar un retroceso dentro la transformación de análisis.



(Lea también: Oracle Alloy: la plataforma que convertirá a las empresas en proveedores de nube)

Si bien se debe reconocer que existe una disminución en términos de puntaje, esto se podría deber a un cambio dentro de la percepción general de los profesionales, quienes pudieron notar que la madurez analítica no se encuentra en los niveles esperados.



Así lo determinó un estudio realizado por Cala Analytics en el cual se pudo analizar que varios de los nuevos avances y cambios que se han generado a raíz de la pandemia llevaron a las empresas a reconocer que no estaban tan desarrolladas como creían, por lo que empezaron a evaluar su desempeño en temas de analítica con más autocrítica.



En el caso especial de Colombia, el país tiene un puntaje de 46,1 sobre 100, en madurez analítica, mientras que el nivel Andino (Ecuador y Perú) posee el IMA más alto, con un puntaje de 49,7 sobre 100.



No obstante, a nivel regional no existe realmente una diferencia significativa y, en general, los puntajes son bastante parejos entre sí en toda América Latina.



Aunque hay valoraciones similares, en el nivel de uso de prácticas y metodologías orientadas al análisis de datos dentro de las organizaciones Colombia se encuentra un punto diferencial. De acuerdo con el criterio de los encuestados, el país tiene un nivel alto del 25 por ciento, el 40 por ciento está en un nivel medio, y un 35 por ciento, en bajo.



(Le puede interesar: MinTIC abre convocatoria para formar 5.000 colombianos en Analítica de Datos)



Por su parte, los sectores tampoco presentan una diferencia puntual en cuanto a su desempeño en temas de análisis. De acuerdo con el estudio, también se mantienen como “aspirantes analíticos” y han presentado una leve disminución de puntaje.



En particular, actualmente el sector financiero lleva la delantera (47,9 sobre 100) junto con la ‘multiindustria’ (47,7 sobre 100), seguido por el sector de gobierno (46,0 sobre 100) y finalmente el renglón académico, que tuvo un 40,3 sobre 100.



Incluso, el 18 por ciento de los 500 profesionales encuestados consideran que tienen un equipo de trabajo con un nivel de experiencia alto y con el acceso a conocimientos en analítica. Mientras que el 58 por ciento asegura que los conocimientos y experiencias están a un nivel medio y el 24 por ciento restante, a un nivel bajo.



En cuanto a los tipos de análisis más usados dentro de las organizaciones, en primer lugar está el análisis descriptivo, con un 35 por ciento, y le sigue el análisis cognitivo, con un 18 por ciento, mientras que los menos usados son el análisis predictivo, con un 2 por ciento, y el análisis prescriptivo, con el 8 por ciento.



“Por ende, se puede considerar que la percepción de los encuestados frente al nivel de conocimientos y experiencia respecto a técnicas de analítica y estadística es principalmente regular, dado que son conscientes de la existencia y de los beneficios que aportan, pero no terminan de comprender por completo cómo se podrían ejecutar”, indicó la compañía.



(Lea además: La primera red social exclusiva para emprendedores de e-commerce en Colombia)

Los retos de Colombia

Para Sergio Gutiérrez, director ejecutivo de Cala Analytics, en Colombia actualmente se está trabajando muy fuerte en asuntos relacionados con el aprovechamiento de la información y el desarrollo tecnológico.



Además, los actuales avances referentes al crecimiento de las fintech han impulsado desarrollos muy interesantes en materia de uso de los datos, llevando a aspectos de análisis avanzado de forma acelerada.



Por otro lado, hay una gran aceptación entre universidades, estudiantes y proveedores analíticos en el país, preparándose para todo el boom que se aproxima de temas relacionados con el uso óptimo e inteligente de los datos.



“Nos hace falta un gran camino por recorrer aquí y hay grandes oportunidades en curso, relacionadas con aplicaciones analíticas automatizadas y el uso de sistemas digitales en los procesos de transformación digital de las organizaciones”, manifestó el directivo.



En cuanto a las debilidades y las fortalezas del país en este tema, Gutiérrez considera que en este momento una de las dificultades se relaciona con la falta de recurso humano, que en muchos casos está en etapa de preparación y para lo cual se requiere hacer inversiones importantes en formación y capacitación de los profesionales de disciplinas afines.



Para este asunto de demanda de expertos no suministrada, las universidades y el sector empresarial se encuentran realizando grandes esfuerzos, pero todavía hay un gran camino por delante.

Hace falta un gran camino por recorrer aquí y hay grandes oportunidades, relacionadas con aplicaciones analíticas automatizadas y el uso de sistemas digitales en procesos de transformación digital FACEBOOK

TWITTER

Otra de las dificultades que se presentan es la ausencia de bilingüismo, lo cual se constituye en un aspecto crítico. Esto deja un doble reto: falta de recurso humano, con las capacidades de idiomas que se requieren.



Gutiérrez dijo además que en cuanto a las fortalezas, las empresas en la región vienen en un proceso acelerado de transformación digital y por lo tanto se puede decir que cada vez hay más datos disponibles para su uso estratégico, lo que hace algunos años aún no existía y es algo muy positivo.



“El reto, con base en esta fortaleza, es el desarrollo del recurso humano para el aprovechamiento de la data y para que realmente pueda hacerse el mayor aprovechamiento de esta. Es importante que las empresas entiendan que esto debe ser una prioridad de las direcciones y su foco en el trabajo de las capacidades analíticas de sus equipos. Todo esto para concluir que el trabajo alineado entre los dos componentes, gente y herramientas, es lo que va a permitir a las organizaciones a sacar el mayor provecho de sus inversiones en analítica en la operación de su día a día”, puntualizó el directivo y líder de Cala Analytics.



(Le sugerimos: Las apuestas del intraemprendimiento en Colombia)

Formarán gratis a 5.000 personas de bajos recursos

La ministra TIC, Sandra Milena Urrutia Pérez, lanzó hace unos días la convocatoria nacional Fundamentos en Analítica de Datos, que tiene como objetivo formar gratuitamente a 5.000 colombianos en esta área, siguiendo la hoja de ruta de la estrategia de democratización de las TIC.



Esta contempla la construcción de una sociedad del conocimiento y el uso de las tecnologías como una herramienta para la productividad.



“Desde del Gobierno invitamos a todos los jóvenes de las regiones a aprovechar esta gran oportunidad, por medio de la cual brindamos las herramientas para enfrentar los retos de la cuarta revolución industrial y contribuir al cierre de la brecha digital en nuestro país. Queremos que las TIC se conviertan en un generador de oportunidades, de riqueza y de igualdad”, aseguró Urrutia Pérez.



La iniciativa, dirigida a la población con menos recursos económicos, priorizará a egresados de colegios públicos y privados de estratos 1, 2 y 3 que se hayan graduado en los últimos tres años y no se encuentren en proceso de formación superior.



Además, beneficiará a mujeres, minorías étnicas y población en zonas rurales.

Para ello se tendrá en cuenta la clasificación de los municipios definidos por categorías y se dará prioridad en el siguiente orden: 6, 5, 4, 3, 2, 1 y Especial.



Los interesados en participar podrán postularse en el enlace https://bit.ly/analiticadatosmintic y consultar los requisitos, términos y condiciones, haciendo clic en https://talentodigital.mintic.gov.co/734/w3-article-239306.html.



Las inscripciones estarán abiertas desde el 14 hasta el 24 de octubre. La convocatoria cubre el 100 por ciento del costo de la formación en Fundamentos en Analítica de Datos.



El curso será desarrollado por docentes expertos de las mejores universidades a nivel mundial, como Yale y Columbia. La formación se realizará en un periodo de 6 semanas, los miércoles, de 7 a 10 p. m., y los sábados, de 8 a. m. a 1 p. m.



“Uniremos esfuerzos con el sector privado para que esta oferta de talento digital responda a la demanda de empleabilidad en las TIC y así generar más oportunidades y aumentar la productividad”, agregó la funcionaria.



LINA HERNÁNDEZ SERRANO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA