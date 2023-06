La presidente de ADL Digital Lab, Ana Margarita Albir Sarmiento, fue nombrada como una de las 50 líderes tecnológicas hispanas más influyentes, un reconocimiento entregado desde el 2011 por Hispanic Technology Executive Council (Hitec).



Hitec decidió premiar a la ejecutiva de ADL Digital Lab por su trabajo colaborativo e innovador, que en los últimos años ha impulsado la transformación tecnológica y consciente en todo el mundo.



Es la tercera ocasión que Ana Margarita Albir Sarmiento es seleccionada como una de las 50 líderes tecnológicas de Latinoamércia, España y Portugal del año. Cabe recordar que la prestigiosa organización que reconoce a los profesionales de la tecnología, premia cada año a los líderes tecnológicos más influyentes del mundo, este 2023 la empresaria hizo parte del selecto grupo y se llevó el simbólico reconocimiento.

Ana Margarita Albir Sarmiento y Julian Abril. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

La ejecutiva, fundadora de cinco compañías en Estados Unidos y Colombia, es parte fundamental de la compañía que lidera la transformación digital en más de 25 compañías en el mundo, por medio de la generación de soluciones integrales de alto impacto y la construcción de nuevos proyectos de negocios digitales y ecosistemas basados en datos.



Palmarés de Ana Margarita y su equipo de trabajo en el mundo tecnológico



• 2018, 2019 y 2020 - Awardee of National Science Foundation Innovation grants.



• 2021 - Fintech Americas SILVER for Big Data, Analytics and Artificial Intelligence Innovation.



• 2022 y 2023 - Fintech Americas GOLD for Big Data, Analytics and Artificial Intelligence Innovation.



• 2020, 2021 y 2023 - HITEC 50 Awardee, for being one of the 50 most influential Hispanic leaders in technology.



• 2023 seleccionada como una de las 100 mujeres más influyentes de Colombia según Forbes.

¿Qué es ADL Digital Lab?



ADL Digital Lab fue fundada en 2007; actualmente es el primer laboratorio digital multientidad en América Latina que cuenta con talento 100% colombiano, y que en los últimos cinco años se ha enfocado en el desarrollo e innovación de varios lanzamientos, alianzas y adquisiciones tecnológicas.



La compañía es 100% digital, allí combinan la innovación con el diseño para lograr la transformación digital de sus clientes. También, atiende varios retos del mercado, y construye nuevos negocios, conectándolos a un ecosistema de servicios digitales.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

