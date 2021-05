América Móvil buscará anular decisión sobre pleito con Colombia

Este viernes, después de que se conociera la decisión del Tribunal Arbitral internacional a favor del Estado colombiano en un proceso en el que América Móvil reclamaba 4,6 billones de pesos al país por reversión de activos, la compañía se pronunció sobre la situación.



América Móvil indicó que se encuentran “analizando las instancias legales a su alcance en contra de dicho laudo, incluyendo la solicitud de su posible anulación ante la corte federal del Distrito de Columbia”.



La empresa señaló que el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinó “que ciertas medidas adoptadas por Colombia en relación a las concesiones que su subsidiaria Comunicación Celular, S.A. (Comcel) terminó en 2013 no representaron una expropiación de las inversiones de AMX en COMCEL en violación del TLC”.



A su vez, la compañía indicó que se les ordenó pagar 2,2 millones de dólares, correspondientes al costo del arbitraje internacional.



El tribunal encontró que no se trató de un derecho con existencia en las leyes internas que pudiese gozar de protección bajo el derecho internacional, por lo que no puede hablarse de una expropiación.



Por esta razón, el órgano internacional dejó intactas las decisiones adoptadas en la Sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional y un laudo nacional que ya habían resuelto el tema. De acuerdo con el Tribunal esas dos decisiones son irreprochables bajo el derecho internacional.

