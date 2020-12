Amazon ya trabaja en una computadora cuántica, ¿de qué se trata?

Amazon.com Inc. está sentando las bases para una computadora cuántica, intensificando sus esfuerzos para aprovechar tecnología que puede procesar en segundos grandes cantidades de datos, lo que tomaría incluso a las supercomputadoras más poderosas horas o días procesar.



Amazon ha estado contratando a un equipo de hardware cuántico dentro de su Amazon Web Services Center for Quantum Computing, según publicaciones internas de trabajo e información en LinkedIn.



Marc Runyan, un exingeniero del Laboratorio de Propulsion a Chorro de la Nasa, nombra su cargo en la red social profesional como científico senior de investigación cuántica en Amazon y describe su función como "ayudar a diseñar y construir una computadora cuántica para Amazon Web Services".



Un portavoz de Amazon Web Services, el grupo de computación en la nube de la compañía, declinó hacer comentarios. Runyan no respondió de inmediato a un mensaje de LinkedIn.



Los defensores de la computación cuántica dicen que la tecnología mejorará exponencialmente la velocidad de procesamiento y la potencia de las computadoras, permitiéndoles simular grandes sistemas e impulsar avances en física, química y otros campos.



En lugar de almacenar información en ceros o unos binarios como las computadoras clásicas, las computadoras cuánticas dependen de "qubits", que pueden ser 0 y 1 simultáneamente, lo que aumenta drásticamente la cantidad de información que se puede codificar.



La tecnología está en su infancia y se limita en gran medida a prototipos y demostraciones. Los científicos dicen que las aplicaciones prácticas y generalizadas para las computadoras cuánticas están probablemente a años de distancia.



Entre las contrataciones recientes de Amazon se encuentran científicos de investigación centrados en el diseño de un nuevo dispositivo cuántico superconductor, así como en la fabricación de dispositivos.



El desarrollo de su propia computadora cuántica permitiría a Amazon reflejar más de cerca el enfoque adoptado por sus principales rivales en la nube. International Business Machines Corp. puso primero a disposición del público una computadora cuántica en 2016 y ha implementado actualizaciones regulares.



El año pasado, Alphabet Inc. dijo que había construido una computadora que alcanzó la "supremacía cuántica", realizando un cálculo en 200 segundos que llevaría a las supercomputadoras más rápidas unos 10.000 años.



Pero con el espíritu rival que ha caracterizado la carrera por construir una computadora cuántica, IBM pone en duda la afirmación de Google. En una publicación de blog, dijo que una simulación de la tarea de Google podría realizarse en 2,5 días en una computadora convencional con suficiente almacenamiento en el disco duro, no 10.000 años.

Amazon anunció su entrada en la arena el año pasado y, en agosto, lanzó su primer servicio de computación cuántica, llamado Braket, que ayuda a los clientes de la nube a experimentar con algoritmos cuánticos que se ejecutan en AWS.



Una vez que han diseñado sus algoritmos, los clientes pueden optar por ejecutarlos en sistemas de procesamiento cuántico creados por otras compañías, incluidas D-Wave Systems Inc., IonQ Inc. y Rigetti Computing.



En ese momento, Amazon señaló su interés en desarrollar hardware, pero no llegó a anunciar planes para construir su propia computadora. Una persona informada sobre los planes de Amazon, pero que no está autorizada para discutirlos, dice que la compañía está utilizando un modelo de superconductor, un enfoque similar al utilizado por Google e IBM, entre otros.



La persona dijo que Amazon ha estado contratando activamente personal para su grupo de computación cuántica. El año pasado, Amazon anunció el lanzamiento del Centro de computación cuántica de AWS, que tenía como objetivo reunir a investigadores de Amazon, el Instituto de Tecnología de California y otras instituciones de investigación académica para desarrollar nuevas tecnologías de computación cuántica.

BLOOMBERG