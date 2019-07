Amazon vive un 'Prime Day' en medio de protestas y reclamos

La gigante tecnológica Amazon celebra esta semana una de las fechas comerciales más importantes de la compañía: Amazon Prime Day, el evento mundial de ofertas para sus clientes que pagan memebresía. Pero este lunes, además de los movimientos comerciales, ciertas políticas de la compañía fueron el motivo de protestas de empleados y activistas en todo el mundo.



Por un lado, miles de empleados de Amazon organizaron el lunes un movimiento de protesta coordinado en Europa y en Estados Unidos para reclamar mejores condiciones de trabajo coincidiendo con las jornadas de superpromociones

Amazon Prime Day.

Por otro lado, grupos proinmigrantes de Nueva York entregaron este lunes en el hogar del fundador de Amazon, Jeff Bezos, unas 250.000 peticiones reclamando al empresario que ponga fin a la relación con empresas vinculadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Sobre los reclamos por mejores condiciones de trabajo, en Alemania, la huelga contra "las promociones en detrimento de los salarios" movilizó a "más de 2.000" empleados en siete plantas, según informó el sindicato aleman Verdi, el principal del sector terciario en el país.



En Estados Unidos, los empleados de un almacén de Amazon en Minesota anunciaron también su intención de hacer huelga al comienzo de la jornada de ofertas. "Amazon ofrece rebajas a sus clientes en detrimento de los salarios de sus propios empleados y eludiendo las negociaciones colectivas", lamentó Orhan Akman, del sindicato alemán Verdi.



Al respecto, la compañía aseguró que es honesto con sus empleados en Alemania. "Amazon demuestra cada día que se puede ser un empleador honesto y responsable con sus empleados en Alemania sin acuerdo colectivo", declaró el grupo en un comunicado. En las plantas alemanas, los trabajadores "reciben el máximo de lo que se paga por empleos comparables", añadió.



En señal de solidaridad, también hubo concentraciones de empleados en Madrid y en las puertas de varios sitios en Reino Unido. "Hemos recibido informaciones horripilantes sobre empleados que se ven obligados a orinar en botellas de plástico por no poder ir al baño o sobre mujeres embarazadas obligadas a permanecer de pie y algunas objeto de despidos", escribió en un comunicado el sindicato británico GMB.



En Francia la protesta movilizó a 2.500 empleados de la planta de Lauwin-Planque, según la dirección. En Polonia, Amazon anunció el lunes la creación de 1.000 puestos de trabajo suplementarios en sus almacenes y un aumento del salario bruto por hora para los nuevos contratados.



Desde 2013, los sindicatos europeos de Amazon se movilizan regularmente, preferentemente durante los días cruciales para las ventas como el Prime Day o el Black Friday. En abril, los representantes sindicales de Amazon llegados de 15 países se reunieron por primera vez en Berlín para coordinar su lucha frente el gigante estadounidense.

Pero esta no fue la única razón por la que la compañía recibió protestas en su 'Prime Day'. Los grupos activistas que protestaron en Nueva York por motivos diferentes a los laborales están exigiendo, en concreto, que Amazon cancele el contrato que su subsidiaria Amazon Web Services, que ofrece almacenamiento para datos, tiene con Palantir Technologies, que brinda soporte al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).



Aseguran que esa tecnología está siendo usada para separar a familias inmigrantes y poner a sus miembros en prisiones de inmigración, donde los abusos se han incrementado.



Los manifestantes, miembros de una coalición de activistas, inmigrantes y trabajadores de Amazon, recorrieron varias calles del bajo Manhattan portando carteles con diversos mensajes como "detengan la vigilancia de comunidades inmigrantes" o "Alexa (servicio de Amazon) ¿por qué Amazon está permitiendo la separación de familias?".



Algunos entraron al vestíbulo del edificio en Manhattan donde Bezos compró el pasado mes tres apartamentos por 80 millones de dólares, para entregar las peticiones, pero se desconoce si estaba en su hogar.



"Cuando el ICE viene a nuestros hogares, a nuestros sitios de trabajo y detiene a nuestras hermanas y hermanos, cuando separa a nuestras familias, no hay un portero, como en el edificio donde vive Bezos", indicó la activista Anshu Khadka.



La coalición afirma que Amazon es cómplice de la vigilancia, encarcelación y deportación de inmigrantes bajo la administración del presidente Donald Trump. "Bezos está haciendo dinero de su sufrimiento", dijo otro manifestante.



De acuerdo con datos de Make The Road, miembros de la coalición, ICE deportó a más de 250.000 personas el año pasado. "Gigantes de la tecnología como Amazon deben ser responsables por sus vínculos con la maquinaria de deportación de ICE", indicó la organización en su cuenta de Twitter donde aseguran que no se detendrán hasta que Bezos oiga su mensaje.



Igualmente, estas protestas se sumaron a los reclamos de mejores condiciones laborales para los trabajadores de Amazon, coincidiendo con el pronunciamiento en otras partes de Estados Unidos y Europa. Argumentan que Amazon no se debe beneficiar con esta venta mientras sus trabajadores luchan por lograr mejores condiciones en sus centros de trabajo.

