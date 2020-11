La nueva acusación contra Amazon por violar reglas de competencia

La Comisión Europea acusó este martes al gigante estadounidense Amazon de abusar su posición dominante en el segmento de comercio electrónico al punto de distorsionar la competencia, en violación a las normas vigentes en el bloque.

La comisaria europea para la Competencia, Margrethe Vestager, dijo, en conferencia de prensa en Bruselas, que Amazon explota "datos comerciales no públicos de vendedores independientes que utilizan la plataforma, en beneficio de sus propios negocios, de forma que compite directamente con vendedores externos".



"Tenemos que asegurar que el papel doble de plataformas con poder de mercado, como Amazon, no distorsionen la competencia", dijo Vestager.



Ese doble papel está dado porque Amazon es, al mismo tiempo, una plataforma en la que vendedores independientes pueden ofrecer sus productos, y un vendedor de productos que compiten en ventaja con los comerciantes independientes.



Por ello, la UE apuntó que las condiciones de competencia no pueden beneficiar artificialmente las ofertas de Amazon o de comercios que utilicen los servicios de logística de la empresa.



La comisaria europea para la Competencia, Margrethe Vestager, dijo que Amazon explota "datos comerciales no públicos de vendedores independientes". Foto: Olivier Hoslet / AFP

Abuso de posición dominante

Vestager dijo que la UE ya informó a Amazon sobre esta situación. Además, la UE anunció que abrirá una segunda investigación para determinar si el servicio Prime de Amazon y la ‘caja de compra’ (Buy Box) que aparece en la pantalla empujan artificialmente a los compradores hacia vendedores que utilizan el servicio de logística de Amazon.



La práctica del ‘Buy Box’, ahora bajo investigación, podría estar en abierta violación de los artículos de las normativas comerciales de la UE relativas al abuso de posición dominante del mercado.

La UE también acusa a Amazon de utilizar los datos de los usuarios para competir con sus propios clientes externos y de esa forma profundiza su dominio del mercado. "Con el comercio electrónico en auge y Amazon como la plataforma de comercio electrónico líder, un acceso justo y sin distorsiones a los consumidores en línea es importante para todos los vendedores", añadió.



En una escueta nota distribuida a la prensa, Amazon respondió que estaba en "desacuerdo con las afirmaciones preliminares de la Comisión Europea y continuaremos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que ésta cuenta con la información necesaria para tener una comprensión precisa de los hechos".



Amazon destacó que "hay más de 150.000 empresas europeas vendiendo a través de nuestras tiendas, generando decenas de miles de millones de euros en ingresos anualmente y empleando a miles de personas".

AFP