Una interrupción de Amazon Web Services (AWS) está causando estragos en la operación de entrega del gigante del comercio electrónico, evitando que los conductores obtengan rutas o paquetes y cortando la comunicación entre Amazon y los miles de conductores de los que depende, según cuatro personas familiarizadas con la situación.



Tres socios de servicios de entrega dijeron que una aplicación de Amazon.com Inc. que se utiliza para comunicarse con los conductores de reparto no funciona. Las furgonetas que se suponía debían estar entregando paquetes están inactivas sin comunicación de la empresa, dijo la persona.



(Le puede interesar: Cambios en WhatsApp: todos los chats nuevos desaparecerán, si así lo quiere)

Los conductores de Amazon Flex, repartidores independientes que llevan paquetes en sus propios automóviles, no pueden iniciar sesión en la aplicación de Amazon para obtener asignaciones, dijo otra persona.



Los problemas surgen en medio de la temporada de compras navideñas de Amazon, cuando el gigante del comercio electrónico no puede permitirse retrasos que podrían crear atascos duraderos.



Amazon, a través de una portavoz, no comentó de inmediato los problemas en su operación de entrega. El apagón comenzó alrededor de las 10 a. m., (hora local), según DownDetector. En el punto álgido de la interrupción, el sitio de monitoreo web reportó más de 20.000 quejas para Amazon y más de 11.000 para la rama de computación en la nube de la compañía, Amazon Web Services.



(Le recomendamos leer: Platzi cierra ronda de inversión serie B por 60 millones de dólares)



A la 1:45 p. m., las interrupciones informadas habían disminuido aproximadamente a la mitad para AWS y dos tercios para Amazon. Varios sitios web populares se vieron afectados, incluidos los operados por Coinbase, Robinhood, Disney+ y Netflix, según DownDetector.



Las presentaciones por webcast de Comcast Corp. y Altice USA Inc. en la Conferencia Global TMT de UBS experimentaron interrupciones el martes temprano, y la presentación de Charter Communications Inc. fue reprogramada para el miércoles.

Algunos servicios de Amazon, incluido el streaming de música y video, la plataforma Alexa activada por voz y el brazo de seguridad, Ring, también se vieron afectados.

AWS dijo que había identificado la causa del "aumento de las tasas de error" y está trabajando para solucionarlo. Mientras tanto, la compañía está dirigiendo a los clientes a servidores alternativos en su región occidental que no están con problemas.



(Lea también: ¿Qué esperar de las principales redes sociales durante el 2022?)



Los errores aumentados se encuentran en la región este de Norteamérica. Varios servicios de computación en la nube de Amazon se vieron afectados, incluidos Amazon DynamoDB y Amazon Elastic Compute.



El servicio de streaming de video Netflix tuvo una caída del 26 % en el tráfico después de que se informaron los problemas de AWS, lo que muestra la rapidez con que las interrupciones pueden extenderse, dijo Doug Madory, analista de la firma de monitoreo de redes Kentik en San Francisco.



Amazon declinó comentar sobre la interrupción y dirigió a los usuarios a su panel de AWS. AWS es el proveedor líder de computación en la nube, que vende a las empresas potencia de cómputo y servicios de software a pedido en lugar de mantener sus propios centros de datos y equipos internos. Sus clientes incluyen un amplio rango de industrias y el Gobierno federal.

También le puede interesar:

BLOOMBERG