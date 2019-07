La respuesta de Amazon a empleados que puedan reemplazarse por robots

Mucho se ha dicho sobre la automatización del trabajo y la necesidad de que cientos de miles de personas, incluso millones, se preparen para la transformación de la economía. Sin embargo, los temores de que los robots vengan por los trabajos de las personas a menudo opacan las oportunidades de otro tipo de trabajos menos repetitivos que también se necesitarán en el mercado.



Un caso reciente que ejemplifica lo que le espera a muchas industrias es el del gigante del comercio electrónico Amazon que anunció este jueves una inversión de 700 millones dólares para volver a capacitar a casi una tercera parte de su fuerza laboral en EE. UU., con el objetivo de entrenar nuevas competencias de cara a la transformación digital.

En los últimos años, el gigante del comercio electrónico estadounidense ha integrado cada vez más robots en áreas como la clasificación y la entrega de paquetes. A raíz de los cambios, la compañía se comprometió con el reentrenamiento de 100.000 trabajadores para el año 2025. La formación buscará que puedan realizar trabajos más cualificados dentro o fuera de la empresa y proyectar sus propias carreras.

El programa anunciado permitirá a los empleados que trabajan en centros de distribución asumir roles técnicos independientemente de su experiencia previa en tecnologías de la información.



Pero llegar a personas que no necesariamente utilizar lenguajes de programación o conocen de software implica que quienes no tengan esa experiencia podrán adquirir competencias de transición para mirar en un futuro a carreras como ingeniería de software. La empresa ofrecerá opciones de enseñanza pagada para formar a los trabajadores a los trabajadores en ocupaciones de alta demanda según su elección.



El programa Upskilling 2025 incluyen el lanzamiento de una Universidad de Aprendizaje Automático. La iniciativa ayudara a los trabajadores que ya tienen experiencia en tecnología y codificación a adquirir competencias en aprendizaje automático. Tras debutar con un pequeño grupo de personas, el programa quiere formar a miles de empleados, dijo Amazon.



Según el programa Growing Career Choice, Amazon pagará hasta el 95% de la matricula y las cuotas para obtener un certificado o diploma en campos de estudio que conducen a empleos en demanda.



"Para nosotros, crear estas oportunidades es solo el comienzo", dijo Beth Galetti, vicepresidenta senior de recursos humanos."Si bien muchos de nuestros empleados quieren desarrollar su carrera aquí, para otros, podría ser un trampolín a diferentes aspiraciones".



En el mercado laboral más ajustado en medio siglo, Amazon compite con otras compañías para contratar a los mejores y más brillantes y podría superar ese desafío con un renovado énfasis en la formación. Ayudar a los empleados a adaptarse a la transformación digital de la economía también podría aplacar a grupos laborales y políticos como el senador Bernie Sanders, que dice que Amazon necesita mejorar las condiciones de trabajo.



El año pasado, el gigante del comercio electrónico elevó el salario mínimo a sus empleados a 15 dólares por hora. Amazon dijo que su fuerza laboral en Estados Unidos llegará a 300.000 empleados este año. Después de revisar datos de empleo interno y de contratación, la empresa encontró que los trabajos de rápido crecimiento y altamente cualificados incluyen especialistas en mapas de datos, científicos de datos, arquitectos de soluciones y analistas de negocios.



Ahora hay más ofertas de trabajo en el país (7,4 millones) que estadounidenses desempleados (6 millones), dijo Amazon, citando a la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. "El desafío no es solo adaptarse a nuevas tecnologías, sino también adaptarse al dinamismo de la economía, que se acelerara", dijo Jason Tyszko, vicepresidente de la Fundación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en la declaración de Amazon.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con información de Agencias

@TecnosferaET