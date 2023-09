Amazon desveló sus más recientes avances en dispositivos Echo y Fire, acompañados de servicios potenciados por una Alexa más inteligente y conversacional, gracias al último modelo de lenguaje desarrollado por la compañía.



Entre las novedades se encuentra el Echo Show 8. Este altavoz con pantalla incorpora tecnología en la cámara para mejorar la calidad de imagen en videollamadas y facilita la gestión de dispositivos inteligentes en el hogar. Además, destaca por su calidad sonora, gracias a la integración de un procesador de audio espacial que brinda una experiencia inmersiva.

Este sistema incorpora tecnología de visión por computadora para identificar la presencia del usuario y presentar datos ajustados a su proximidad, mostrando, por ejemplo, la hora si se encuentra a distancia y proporcionando detalles del clima y noticias si se acerca.



Además, se ha optimizado la interacción con Alexa mediante el procesamiento local, permitiendo así respuestas un 40 por ciento más rápidas.

Este es el nuevo Echo Show 8 de Amazon, ahora con bocinas que se adaptan al lugar donde lo pongas



Tendrá un precio de $149 dólares pic.twitter.com/6GuxLKTN9m — Pato González 🦆 (@patog7) September 20, 2023

El Echo Hub es otro añadido a la familia Echo. Se trata de un panel táctil de 8 pulgadas que puede montarse en la pared o colocarse sobre superficies planas, permitiendo la gestión de dispositivos conectados como cámaras de vigilancia, luces, cerraduras y termostatos. Ofrece opciones de personalización, como la creación de rutinas y organización de widgets.



El Echo Hub es el primer controlador de hogar inteligente de @Amazon



La nueva tableta táctil de ocho pulgadas y 180 dólares de #Amazon es un concentrador que puede conectar y controlar tus gadgets domésticos inteligentes.#EchoHubpic.twitter.com/V262aQjFS4 — Tecnología & Gadgets (@revolutegplus) September 20, 2023

Una Alexa más 'inteligente y conversacional'

Amazon ha estado empleando durante años inteligencia artificial (IA) generativa con Alexa en el trasfondo para perfeccionar la exactitud de sus respuestas. Recientemente, integró su modelo lingüístico más avanzado y de mayor escala, permitiendo que Alexa proporcione respuestas no solo exactas, sino también más astutas y dialogantes.

En el evento Amazon Devices & Services se resaltó que Alexa ahora puede participar en diálogos de manera "casi humana". La meta es emular la interacción humana, prestando atención a lo que se comunica, a quién se dirige y manteniendo contacto visual.

El dispositivo compite con Siri, Cortana y otros asistentes. Foto: iStock

Gracias a los avances en visión por computadora e inteligencia ambiental, Alexa puede interactuar en el entorno real y no solo en un servidor, haciéndolo además de manera personalizada para cada usuario y miembro de la familia, ya sea de forma individual o mediante preferencias compartidas.



Se ha revelado también tendrá una personalidad distintiva, expresando opiniones, contando chistes y presentando sorpresas denominadas 'easter eggs'.



Para los creadores, Amazon proporcionará herramientas innovadoras basadas en el reciente modelo de lenguaje para desarrollar soluciones para el asistente virtual. Por ejemplo, character.ai les ofrecerá 25 personajes con voces expresivas para personalizar diálogos, y Splash permitirá la creación de música con voz registrada de hasta dos minutos.



Se introducirán asimismo experiencias ambientales innovadoras. Con Eye Gaze on Alexa, aquellos que no pueden comunicarse verbalmente ni interactuar con pantallas podrán seleccionar opciones en una tablet Fire Max 11 mediante el movimiento ocular. Además, Call Translations hará más sencillos los diálogos multilingües, brindando soporte en varios idiomas incluyendo español, francés y portugués.



Finalmente, se ha lanzado Alexa Emergency Assist, un servicio por suscripción que utiliza los altavoces Echo y el asistente para gestionar llamadas de emergencia, disponibles todo el día.

Más dispositivos Echo y Fire

El evento también ha presentado dispositivos destinados a niños, como los Echo Pop Kids con diseños inspirados en personajes de Disney y Marvel, así como tabletas Fire HD 10 Kids y Fire HD 10 Kids Pro para edades más avanzadas.



Las gafas Echo Frames han sido actualizadas, ofreciendo una batería que dura hasta seis horas y una arquitectura de audio mejorada.



En la línea de dispositivos Fire, se han introducido dos nuevos modelos de Fire TV Stick, uno compatible con WiFi 6E y otro con calidad de imagen 4K Ultra HD y soporte para Dolby Vision, HDR, HLG y HDR10+. También se ha anunciado Fire TV Ambient, que transforma el televisor en una pantalla inteligente con fondos ambientales de alta calidad.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.