Amazon le pagará a compradores si sufren accidentes con sus productos

Si usted resultó lesionado por un producto defectuoso comprado en Amazon, podría recibir un pago por parte de la empresa de comercio electrónico.



Así lo confirmó esta semana una entrada en el blog de Amazon, en la que anunciaba mejoras a su modelo de garantías 'De la A a la Z'.

"En el improbable evento de que un producto defectuoso vendido a través de Amazon cause daños materiales o heridas personales, Amazon pagará directamente a los compradores por reclamaciones de menos de 1.000 dólares", aseguró la empresa.



Esta garantía, sin embargo, no le costará nada a los vendedores: es decir, saldrá directamente de Amazon. Sin embargo, para que el mecanismo funcione así, se deberá cumplir con una serie de condiciones.



Por lo pronto, lo cierto es que esta novedad en garantías entrará en vigencia desde septiembre.



“Los clientes pueden ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Amazon, y le notificaremos al vendedor y le ayudaremos a abordar el reclamo. Si un vendedor no responde a un reclamo, Amazon intervendrá para abordar directamente la inquietud inmediata del cliente, asumir el costo nosotros mismos y hacer seguimiento al vendedor por separado”, detalló Amazon.



Esta herramienta al servicio del comprador es un alivio en medio del 'boom' del comercio electrónico que se dio a raíz de la pandemia.



En el caso de Colombia, según la Cámara de Comercio Electrónico, se dio un incremento en promedio del 11 por ciento mensual en las compras virtuales, reportando un crecimiento acumulado del 65,7 por ciento desde abril de 2020.



Amazon, precisamente, fue una de las plataformas que se benefició de estos movimientos. En 2020, Amazon cerró con un crecimiento del 69 por ciento con relación a 2019.

*Con información de Bloomberg y de Amazon

