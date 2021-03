Amazon expandió una cadena de tiendas durante la pandemia

Mientras muchas empresas luchaban por sobrevivir a la pandemia, Amazon.com Inc. construía en silencio una cadena nacional de supermercados.

La primera tienda Amazon Fresh abrió al público en Los Ángeles en septiembre. La tienda numero 11, el jueves, y Amazon está trabajando en al menos 28 más, desde Filadelfia hasta los suburbios de Sacramento.



La compañía también está probando la tecnología de compra sin cajero Just Walk Out creada para sus tiendas Go en una unidad de Amazon Fresh en Illinois.



Más de una década después de que comenzara a vender comestibles, Amazon tiene una pequeña porción del mercado de comestibles de 900.000 millones de dólares en Estados Unidos y ha observado cómo las cadenas tradicionales finalmente comienzan a descubrir cómo vender alimentos en línea.



Amazon Fresh, dicen los observadores de la industria, es una forma de fidelizar aún más a los clientes Prime, así como un atractivo para un amplio mercado de Estados Unidos, desde compradores de bajos ingresos que frecuentan tiendas como Walmart Inc. hasta clientes más adinerados que prefieren recoger los pedidos que hacen en línea.



El año pasado, bajo una estrategia que especialistas de la industria percibieron como una señal de sus ambiciones, Amazon llegó a un acuerdo con un gran distribuidor de comestibles llamado SpartanNash Co. que incluía el derecho a adquirir una participación en la compañía.



Un portavoz de Amazon confirmó la ubicación de cinco tiendas futuras, pero declinó comentar sobre el resto de las ubicaciones identificadas por Bloomberg en la planificación y autorización de documentos, listas de licencias estatales e informes de noticias.



“Al igual que con todo en Amazon, innovamos en nombre de nuestros clientes en nuestros negocios de supermercados”, dijo Jeff Helbling, vicepresidente de Amazon Fresh, en un comunicado enviado por correo electrónico.



“Sabemos que los clientes se preocupan por los precios bajos, la conveniencia y la gran selección en su tienda de comestibles, y creemos que ofrecemos eso, así como una experiencia perfecta en línea para comprar en la tienda”.



Los precios, al menos hasta ahora, son bajos. Una canasta de 30 comestibles comprados comúnmente en una de las tiendas de Amazon en el área de Chicago el mes pasado superó a Jewel-Osco, una red de supermercados propiedad de Albertsons Cos. Inc., hasta en 20 por ciento con la inclusión de artículos en promoción. También es competitiva con Aldi y Walmart.



Analistas de alimentos dicen que es probable que el lanzamiento de las tiendas Amazon Fresh sea barato y su operación, aún más: el arma perfecta para apostar a largo plazo en una industria de márgenes bajos.



BLOOMBERG