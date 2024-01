Amazon estrenó función de streaming de video que competiría con Airplay de Apple

Amazon.com Inc. presentó una nueva característica que imita AirPlay de Apple Inc. mientras funciona en diferentes plataformas, preparando el escenario para que los usuarios de iPhone y Android transmitan videos de forma inalámbrica a su hardware de TV.



La característica, llamada Matter Casting, es parte de un esfuerzo de Amazon para crear servicios interoperables, una alternativa a la tecnología patentada desarrollada por Apple y Google.

Facilitará que los teléfonos iOS y Android envíen videos a dispositivos de Amazon, como sus cajas y dispositivos Fire TV, así como la pantalla inteligente Echo Show 15.



Durante años, AirPlay de Apple y Cast de Google han ofrecido esta capacidad, permitiendo a los usuarios disfrutar de vídeos desde sus teléfonos en una gran pantalla de televisión. Pero esos sistemas no siempre funcionan sin problemas en todas las plataformas.



Puede leer: Hyundai desarrolla su propia versión de IA para integrarla en sus vehículos



El nuevo sistema, presentado el martes en la conferencia CES en Las Vegas, inicialmente solo enviará contenido desde la aplicación Prime Video de Amazon a los dispositivos Echo Show.



Matter Casting comenzará a admitir la tecnología Fire TV dentro de "meses", dijo la compañía. A finales de este año, la función funcionará con una variedad de otros servicios de video, incluidos Plex, Pluto TV, Sling TV, Starz y ZDF, dijo Amazon.



Apple y Google no formaban parte del Amazon.com Inc. presentó una nueva característica que imita AirPlay de Apple Inc. mientras funciona en diferentes plataformas, preparando el escenario para que los usuarios de iPhone y Android transmitan videos de forma inalámbrica a su hardware de TV.



Apple y Google no formaban parte del Matter Casting, pero los tres gigantes tecnológicos trabajaron juntos para apoyar el Estándar de materia para electrodomésticos inteligentes.



Lea además: ROG Phone 8 Pro: una 'bestia' de celular 'gamer' con características impresionantes



Ese sistema permite a un usuario de Apple, por ejemplo, acceder a hardware doméstico inteligente diseñado para el ecosistema de Amazon.



La esperanza es hacer lo mismo con la tecnología de televisión. Aunque anteriormente Amazon permitía la transmisión desde su aplicación de vídeo a su hardware, no utilizó la Sistema de materia.



Con el nuevo enfoque, Amazon ve el potencial de hacer que las aplicaciones de transmisión de video y los dispositivos de TV funcionen sin problemas en todas las líneas de Apple, Google y Amazon.

También puede leer: