Amazon da un paso en automatización con robots, IA y drones de reparto para 2024

Amazon anunció este miércoles que ha renovado sus operaciones de almacén con nuevas máquinas de clasificación y brazos robóticos equipados con inteligencia artificial (IA) para agilizar envíos de cara a las compras navideñas.

Facebook Twitter Linkedin

Compras en línea. Foto: iStock

Tye Brady, jefe tecnológico de Amazon Robotics reveló su nuevo sistema robótico llamado Sequoia, en honor a los árboles gigantes nativos de la región de la Sierra Nevada de California, una máquina que ya está operando en un centro logístico en Houston, Texas, y está diseñada tanto para conseguir una mayor velocidad en la cadena de envíos como para reducir las lesiones de los trabajadores.



Sequoia integra múltiples sistemas robóticos para almacenar el inventario de Amazon en contenedores, al reunir robots móviles, brazos robóticos y una nueva estación de trabajo ergonómica para empleados.



En esta estación de trabajo, los trabajadores reciben el inventario a la altura de la cadera, por lo que les evita tener que agarrar los pedidos en lugares altos o agacharse, algo que ocurre ahora en los almacenes de Amazon, ya que los robots llevan a los trabajadores las mercancías en una jaula de unos dos metros con varias secciones.



Puede leer: La nueva modalidad de estafa por WhatsApp con la que están robando en Latinoamérica



Desde hace años activistas laborales y sindicalistas han mostrado sus preocupaciones por que el deseo de Amazon de aumentar su velocidad en la cadena de envíos pueda poner en riesgo a sus trabajadores. Y algunos han advertido incluso de que la introducción de la robótica también puede aumentar las lesiones de los empleados.



Sarah Mathew, vicepresidenta de Experiencia de Entrega, anunció hoy que los miembros de Amazon Prime tienen envíos gratuitos en "más de 300 millones de artículos en Estados Unidos" y que más de la mitad de los paquetes de los clientes se entregaron el mismo día o al día siguiente este año.



"La semana pasada, en el primer día de Prime Day los clientes realizaron 25 millones de pedidos para entrega ese mismo día. Y nuestra entrega más rápida fue de 54 minutos. Un afortunado cliente en Cleveland, Ohio, pidió algo a las 7.20 de la mañana y llegó a su puerta a las 8.14", relató Mathew durante el evento de Delivering the Future, que se celebró en el centro de investigación y desarrollo de robótica de

Amazon BFI1 en el estado de Washington.



Puede leer: Carreras del futuro: ¿Qué se debe estudiar para aprender sobre inteligencia artificial?



IA y un robot "de verdad" muchas de sus máquinas cuentan con distintos tipos de IA que les permite desde identificar los alimentos que se van a malograr, para sacarlos antes de que afecten al resto, hasta revisar los vehículos de la flota. No obstante, Brady señaló que su compañía no "crea tecnología porque sí", sino que Amazon estudia antes que la nueva máquina vaya a tener "sentido y una función" en la cadena de envío.

Facebook Twitter Linkedin

Robots humanoides de Amazon Foto: Efe

Entre los proyectos en los que está trabajando el titán tecnológico es su robot bípedo, Digit, que tiene brazo, piernas y una cara con dos luces que simulan ojos. Puede moverse, tomar y manipular objetos.



El futuro laborar de los humanos Preguntado en un panel por si la robótica y la IA afectará negativamente al trabajo de los humanos en la empresa, Brady dijo que, según su experiencia, cuanto más robots, más trabajos. "Miremos solo los datos. En 2012, Amazon hizo una importante inversión en robótica.



Desde entonces, cientos de miles de nuevos puestos de trabajo y más de 700 nuevos tipos de empleos se han creado. Seguramente que los trabajos cambiarán (a medida que avance la tecnología)", anotó Brady.



Amazón cuenta con 750.000 robots y emplea a un millón de trabajadores a tiempo completo y parcial en EE.UU., según sus datos de 2023. Asimismo, cuenta con dos millones de empleos respaldados indirectamente por las inversiones de

Amazon en áreas como construcción, logística y otros servicios profesionales.



Durante la pandemia, Amazon vio aumentar sus ventas debido a los confinamientos y apostó por contratar a nuevos empleados. No obstante, tras la vuelta a la normalidad, la empresa cambió de estrategia y empezó a hacer recortes en diversos sectores. En marzo de este año, Amazon anunció 9.000 despidos más, que se sumaron a los 18.000 ya anunciados, y estos recortes se vieron en varios sectores.

También puede leer: