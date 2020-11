Alex Torrenegra habla de cómo está el emprendimiento en Colombia

Si hay un colombiano que sepa ser exitoso en el mercado tecnológico mundial y conozca el mundo del emprendimiento es Alex Torrenegra, fundador e impulsor de varias empresas del campo digital, entre estos BunnyStudio, el banco de voces más grande del mundo y la plataforma Torre para encontrar empleos remotos.



Alex no oculta ni un segundo su pasión por la innovación, siente que ese debe ser realmente el foco cuando se trata de emprender, porque como lo menciona frecuentemente, el “emprendimiento como tal no es un objetivo, es simplemente el medio”.



(Le puede interesar: ¿Por qué ha subido tanto el precio del bitcóin?)

Y eso lo ha llevado en mente durante todo su proceso, uno en el que ha asumido varios roles desde empresario, inversionista y hasta figura de la televisión, ya que desde hace tres años aparece en el programa ‘Shark Tank’, en donde hace parte del grupo de inversores a los que emprendedores de todos los sectores buscan captar su atención para lograr capital.



Estando ahí ha ayudado a impulsar proyectos como Vaki, la exitosa plataforma de crowdfunding, y la startup Kiwi, que con pequeños robots repartidores busca revolucionar el mercado de los domicilios.



Torrenegra habló con EL TIEMPO sobre los retos que tiene el emprendimiento colombiano, el potencial que tiene el país si sabe aprovechar sus recursos y su rol de inversor, ofreciendo una serie de claves que debe tener en cuenta un emprendedor para que su idea sea exitosa.



(Además: El joven que se hizo rico y decidió mantenerlo en secreto)

¿Cómo ve el panorama en Colombia en el campo del emprendimiento?

No me parece que el emprendimiento esté ni bien ni mal en Colombia, el problema es que estamos muy enfocados en el emprendimiento y no estamos enfocados en la innovación, y en particular, en innovación tecnológica, que es la que realmente genera emprendimiento de impacto.

¿En qué se debe enfocar el país para fortalecer el campo del emprendimiento y el surgimiento de nuevas startup?

Estamos en un mundo en el que cada vez es más y más global y la pandemia lo que está haciendo es acelerar la globalización, porque ahora no solo se trata de importar y exportar productos libremente, ahora es importar y exportar talento libremente.



Eso implica que tenemos que pensar nosotros a nivel global a la hora de innovar y de emprender y no pensar exclusivamente en cuestiones a nivel local, porque si no va a llegar alguien que nos va a comer las onces, sino nos ponemos las pilas a la hora de competir globalmente.



(Lea también: La pandemia y otras predicciones de Bill Gates que se han cumplido)



Eso se logra aprovechando los recursos que se tienen y si miramos a Colombia, es un país que tiene una posición privilegiada en Latinoamérica. Tenemos uno de los ecosistemas de biodiversidad más grandes que existen, uno de los mejores climas del planeta, una de las fuentes de agua y recursos naturales más poderosos que hay y todo eso es materia prima para innovación. Pero no para andar simplemente excavándolo y vendiéndolo para que otro haga el chocolate y nos lo vuelva a vender diez veces más costoso.

No estamos enfocados en la innovación, y en particular, en innovación tecnológica, que es la que realmente genera emprendimiento de impacto FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo un emprendedor puede aumentar la propuesta de valor de su idea?

Unas de las áreas en donde los emprendedores no se enfocan para generar propuesta de valor es en su modelo de negocio y en su modelo de precios. Tienden a cobrar igual que los otros cobran, tienden a tener modelos de negocio igual que los demás tienen, cuando muchas veces hay una gran capacidad de innovación para ir más allá.

¿Cuáles son las claves para que un emprendedor haga escalable su proyecto?

Una de ellas es que tienes que armar un equipo al que pueda delegar y pueda hacer las cosas mejor de lo que uno lo hace. Por otro lado, y que es muy importante, es que la peor ventaja competitiva que un negocio puede tener es contar con precios más bajos.



(Le recomendamos leer: La pandemia y otras predicciones de Bill Gates que se han cumplido)



Porque, tener precios bajos no permite escalar. La escala, en un principio, obliga a tener precios más altos para poder manejar la distribución, para poder pagar. Entonces, el emprendedor se paga un salario paupérrimo y por consiguiente puede cobrar más barato, pero cuando se da cuenta que si quiere contratar alguien tan bueno como él, tiene que pagar un buen salario, se da cuenta que ahora tiene que subir tarifas y nunca va a salir de ese hueco en el que está.

¿Qué mira un inversionista a la hora de poner capital en un emprendimiento?

Lo primero que mira es que al emprendimiento le pueda ir bien sin el dinero de uno. El inversionista prefiere invertir en los negocios que uno sabe que les va a ir bien, así uno no invierta, pero que con la inversión de uno le va a ir mejor. Así de simple.



La mayoría de los inversionistas no son entes de caridad que te van sacar del hueco en el que estás. No, un inversionista quiere juntarse con ganadores, quiere invertir en ganadores, gente que ya le está yendo bien.

La peor ventaja competitiva que un negocio puede tener es contar con precios más bajos FACEBOOK

TWITTER

¿Cuáles son los errores más comunes que comete un emprendedor cuando está buscando un inversionista?

Buscar inversión.

¿Por qué?

Porque la mayoría de los emprendedores buscan inversión sin entender el por qué están buscando inversión. Sale muy chévere Shark Tank, mostrando que estamos haciendo inversiones y un montón de publicaciones idolatrizan a los negocios que levantan un montón de capital, pero esa es la excepción a la regla, los que levantan capital a esa escala de cientos de millones son el 0,03 % de los negocios. La gran mayoría de los negocios no crecen levantando capital de inversionista, la vasta mayoría de los negocios crecen levantando capital de sus clientes. No hay mejor capital que el dinero que da un cliente a cambio de un producto o un servicio.



(Le puede interesar: La fortuna que en un solo día ganó Elon Musk y superó a Bill Gates)



Hay negocios que requieren otro tipo de capital, pero lastimosamente una amplia mayoría de las personas que he visto levantando capital, no entienden realmente los principios básicos del porqué lo están haciendo. La verdad es que hay muchas otras formas de lograr ingresos; por ejemplo, el crowdfunding. Y si tú no eres consciente de todas las alternativas que hay y porque la escogiste, muy posiblemente es porque estás pidiéndole dinero a la persona equivocada.

¿Cómo puede un emprendedor valorar efectivamente su emprendimiento?

Esto básicamente es una cuestión de oferta y demanda, hay 40 mil formas de uno ponerle valoración a su emprendimiento, sobre todo en temprana edad. Para negocios pequeños que están empezando es una cuestión de oferta y demanda, y esto es cuánto está dispuesto el mercado a valorar su compañía, no importa que usted llegue pensando que su compañía vale un dólar o un millón de dólares.



Mira qué valoración que le dan los interesados, pero no le reciba el dinero al primero, tiene que hablar con varios que estén dispuestos a darle el capital para de esa manera pueda hacerse una idea de cuánto está valorada la empresa.

Un inversionista quiere juntarse con ganadores, quiere invertir en ganadores, gente que ya le está yendo bien FACEBOOK

TWITTER

¿Qué espera un inversionista de un emprendedor? y ¿qué espera un emprendedor de un inversionista?

El inversionista de un emprendedor espera que le haga plata, yo estoy poniendo mi dinero, es como poner los soldaditos y espero que con esos soldaditos vaya y conquiste muchos otros soldaditos que implican más plata. Además, honestidad, moralidad, que haga las cosas apropiadas y que ojalá tenga impacto.



(Lea también: 'Human downgrading' y qué tiene que ver con la economía de la atención)



En el caso de un emprendedor a un inversionista depende del negocio. Hay negocios donde el emprendedor puede esperar más que simplemente dinero, puede esperar apoyo, ayuda estratégica, puede esperar alguien que lo rete constantemente, alguien que le abra puertas y le dé conexiones. Así como puede esperar absolutamente nada, solo el capital. Y es muy importante tener eso explícito y claro en el momento de llegar a un acuerdo.

¿Qué consejo le daría a un emprendedor colombiano que en este momento está buscando un inversionista ángel?

Hay muchos más inversionistas ángeles fuera de Colombia, que dentro del país, entonces no limiten su búsqueda al mercado colombiano. Vaya y busque inversionistas en el mundo, en donde estén inversionistas que tal vez saben un poquito de lo que usted está haciendo. Más hoy, en donde todo el mundo está dispuesto a tener reuniones virtuales, inclusive girarte dinero sin ningún problema.



Otra cosa es que hoy en día los inversionistas no van a tener la oportunidad de verte en el mismo espacio físico, no se pueden tomar un café juntos, entonces crear una reputación digital es extremadamente importante para que el inversionista sepa y sienta que no es alguien que una vez tenga el dinero va a salir corriendo, sino que es alguien que realmente tiene una reputación que cuidar y que va a estar ahí en los buenos y en los malos momentos del negocio.

También le puede interesar:

- La tecnología, una aliada para frenar el acoso sexual laboral



- Herramientas digitales que le pueden salvar la vida en su trabajo



- Tras polémicas, Apple reducirá costo de comisiones a desarrolladores

MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ M.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

Twitter: @mafearbelaezmen