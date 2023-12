Alertan sobre nueva modalidad de robo por medio de Mercado Libre

En video quedó la denuncia de una usuaria de TikTok, que indica que fue víctima de una modalidad de robo por medio de la plataforma de compra y venta de objetos llamada Mercado Libre.

Ella informa que tenía a la venta un celular iPhone por medio de Mercado Libre y días más tarde le llegó un supuesto correo con información de una compra exitosa. "Me enviaron todos los datos de mi cuenta de Mercado Libre, un link para contactarme con el comprador y un link para contactarme con Mercado Libre".



Agrega que ella prefirió hablar directamente con Mercado Libre y entonces fue transferida a un chat de WhatsApp donde la apariencia no era sospechosa.



Explica que luego de verificar con muchas preguntas que efectivamente fuera la plataforma de e-commerce decide enviar el producto para que llegue al destinatario y en ese punto desembolsar el dinero de la venta. "Procedí a hacer el envío por Interapidísimo, llegaba de un día para otro. Envié el teléfono a la persona".



Sin embargo, agrega que luego de esto se volvió a contactar con Mercado Libre y le indicaron que tenía que pagar el 10 % de la venta y en ese punto notó que había algo extraño en esta situación.



"Me comuniqué con otro link de Mercado Libre por medio de otro link y me dijeron que efectivamente había sido víctima de una estafa y que me habían robado", indicó.



A pesar de que el comprador le indicó que él se haría cargo del tema e intentaría reversar el pago. La mujer indica que no entiende qué pasó en el proceso y no entiende cómo se dejó engañar y que al manifestar a la compañía lo sucedido, le dieron una serie de consejos para no caer nuevamente en estas modalidades.

También puede leer: