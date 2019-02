Alemania le pone freno a integración de Facebook, WhatsApp e Instagram

La decisión de Facebook de integrar el sistema de mensajería de sus tres principales aplicaciones (Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram) se estrelló contra las medidas del regulador de competencia nacional de Alemania, quien le ordenó a la red social dejar de combinar los datos de usuarios de diferentes fuentes sin tener su consentimiento.



El histórico fallo del regulador alemán antimonopolio impacta directamente el modelo de publicidad del gigante de las redes sociales. La orden aplica tanto a los datos recopilados por plataformas WhatsApp, Messenger e Instagram, como a la información de fuentes de terceros, como el rastreo de navegación, que Facebook usa para completar los perfiles de publicidad, que incluyen información sobre los que no son usuarios de sus sistemas.

La Oficina Federal de Carteles de Alemania (OFC), Bundeskartellamt en alemán, otorgó a Facebook un plazo de 12 meses para dejar de "recopilar y usar sin restricciones" dichos datos y combinarlos con las cuentas de Facebook de los usuarios sin su consentimiento. Los reguladores europeos consideran que los usuarios de Facebook necesitan más información sobre cómo se recopilan sus datos.



El pedido de este jueves es el resultado de una investigación de tres años sobre cómo Facebook recoge los datos de sus clientes, que indagaba si la firma aprovecha de manera ilícita su poder de mercado para que los usuarios acepten entregar su información. Además del plazo, el organismo regulatorio no emitió ninguna multa.

Facebook tendrá un mes para apelar la decisión, pero en caso de que la apelación falle, la compañía de tecnología tendrá que asegurarse de no mezclar las fuentes de datos sin el consentimiento de los dueños de la información. Facebook tendría cuatro meses para mostrar un plan sobre cómo pretende cumplir.



El regulador dijo que en caso de incumplimiento, puede contemplar multas de hasta 10 millones de euros. Aunque el fallo solo aplica dentro de Alemania, la decisión podría influir en los reguladores de otros países.

Los usuarios de Facebook prácticamente no pueden cambiar a otras redes sociales. La única opción que tiene el usuario es aceptar la combinación completa de datos o abstenerse de usar el red social FACEBOOK

TWITTER

Facebook se siente señalado

A través de una publicación en su blog oficial, Facebook dijo que está siendo injustamente señalado por el regulador. Argumenta que los controles de privacidad de datos no son responsabilidad de la OFC, organismo que aplica las leyes antimonopolio y de competencia de Alemania.



Para Facebook, la decisión "aplica mal la ley de competencia alemana para establecer diferentes reglas que se aplican a una sola compañía". También acusó al regulador de subestimar "la feroz competencia que enfrentamos en Alemania".



Pero el FCO dice que el control de Facebook de múltiples redes sociales combinadas, considerando su alta participación de mercado, es "indicativo de un proceso de monopolización" y necesita intervención, dijo Andreas Mundt, jefe de la Oficina Federal de Cárteles de Alemania.



La agencia reguladora se basa en una regla desarrollada por el tribunal supremo de Alemania que dice que se puede juzgar que una empresa dominante utiliza mal su posición si obliga a los clientes a aceptar términos injustos.



“En la operación de su modelo de negocios, la empresa debe tener en cuenta que los usuarios de Facebook prácticamente no pueden cambiar a otras redes sociales. La única opción que tiene el usuario es aceptar la combinación completa de datos o abstenerse de usar el red social. En una situación tan difícil, que la elección del usuario no puede considerarse un consentimiento voluntario ".

Los perfiles de los 'No usuarios'

Por otra parte, el regulador también llamó la atención frente a la recopilación de datos de usuarios fuera de los sitios propiedad de Facebook.



En el pasado, cuando Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, testificó ante el Congreso dijo los usuarios siempre pueden ver los datos recopilados sobre ellos y eliminarlos cuando lo deseen. Pero críticos señalaron que esta afirmación ocultaba prácticas como la creación de "perfiles ocultos" de personas que no tienen una cuenta de Facebook.



A través del complemento Facebook Pixel, que permite hacer seguimiento a la información de un sitio web y puede ser agregado al código de páginas de terceros, la compañía tiene acceso a la actividad de los usuarios en esa web. Para muchos, la capacidad de integración expande el conocimiento de los gustos y preferencias de los individuos mucho más allá de Información que pueden ofrecer voluntariamente en la red social. Cuando ello se junta a toda la información que se genera desde WhatsApp e Instagram, especialmente del entramado social en el que se ubica un usuario y sus relaciones e interacciones, el resultado es desproporcionado.



Esta no es la primera vez que las autoridades europeas se muestra preocupadas por las integraciones de Facebook. Hace dos años, la red social recibió una multa por 122 millones ed euros por enviar "información engañosa" sobre los planes para su adquisición de WhatsApp. En 2014, durante la adquisición, la compañía dijo que no podría vincular los perfiles de los usuarios de WhatsApp y Facebook, pero eso fue lo que hizo en 2016.



Facebook tiene cerca de 30 millones de usuarios en Alemania, donde ha contratado a cientos de personas para eliminar noticias falsas, publicaciones ilegales como negaciones del Holocausto y cuentas falsas.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con agencias

En Twitter: @TecnosferaET