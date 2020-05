Ahora los usuarios de Google podrán hacer pagos con comando de voz

Esta semana la compañía estadounidense Google lanzó un programa piloto para verificar compras por medio de comando de voz. La herramienta hasta el momento está disponible solo para algunos usuarios y para usarla se requiere activar la función Voice Match del Asistente de Google.

La herramienta Voice Match es la que permite al asistente distinguir la voz de diferentes usuarios y ahora sumará una nueva función que se podrá emplear para la autenticación de pagos.



Según Google la nueva función está diseñada para ayudar a que las compras por medio de parlantes y pantallas inteligentes sea más segura, aunque esta todavía es muy reciente y necesita pasar por más pruebas de calidad.



Aunque la compañía no ha hecho oficial la noticia por medio de un comunicado, en la página oficial de Google están disponibles las instrucciones para hacer uso de la herramienta que aún esta limitada a compras digitales en Google Play y pedidos a restaurantes.

¿Cómo activar la nueva herramienta?

La opción todavía no está disponible para todos los usuarios. Sin embargo, usarla no requiere de mucho esfuerzo.



El usuario deberá verificar su voz con Voice Match, una vez realizado puede decir "Ok Google" o mantener presionado el botón Inicio, en la parte inferior derecha encontrará el icono Explorar - una caja hacia arriba – al presionar se abrirá una ventana en la que encontrará la opción Pagos acompañada del logo de una tarjeta de crédito.



Antes de realizar algún pago el usuario deberá habilitar la opción “Verificar que eres tú antes de pagar” y activar “Confirmar con Voice Match”. Sin embargo, si la opción todavía no esta habilitada para usted solo podrá llegar hasta la opción de Pagos.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET