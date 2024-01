Agregar su correo a WhatsApp: le contamos por qué es bueno activar esta opción

WhatsApp está trabajando en convertirse en una plataforma cada vez más integral, un ejemplo de esto es que ahora permite incluir una dirección de correo electrónico como medida de seguridad y con esto logra proteger la cuenta.



Esta es una alternativa para que, en caso de emergencia, los usuarios puedan acceder a este medio para lograr recuperar el acceso a la cuenta en caso de pérdida, robo o cambio de dispositivo.

Si bien esta es una alternativa para reforzar la seguridad de la plataforma, también ayuda a que los usuarios tengan un mecanismo más confiable a la hora de recuperar sus cuentas.



Por parte de la aplicación, ahora sabrá que la persona que quiere ingresar a la cuenta tiene otro parámetro para justificar que no se está suplantando la identidad, ya que pedirá un código de verificación.



Puede leer: ¡Pilas! Conozca por qué no es seguro que descargue el WhatsApp Plus Rojo en su celular



Para activarla debe tener en cuenta varios puntos. Primero, que los usuarios deben hacer la verificación en dos pasos y aquí le indicamos cómo:



- Vaya a WhatsApp, abra Ajustes o Configuración.

- Luego, hacer clic en Cuenta, después Verificación en dos pasos y luego Activar.

- Ingresar un PIN de seis dígitos y confirmar.

- Por último, proporcionar una dirección de correo electrónico a la que tengan acceso o tocar Omitir si no quieren añadir esta dirección.

- Después, hacer click en Siguiente.

- Confirmar la dirección de correo electrónico y tocar Guardar u OK.

Cómo añadir una dirección de correo electrónico

- Primero vaya a WhatsApp y abra abrir Ajustes o Configuración.



- Luego, deben tocar Cuenta, ir a Verificación en dos pasos y hacer clic en Añadir dirección de correo electrónico. Por otro lado, los usuarios, tienen la opción de colocar el PIN para proteger sus cuentas.

También puede leer: