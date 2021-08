Agencia de seguros Rave dice que no expidió garantía de contrato del Mintic

Siguen las declaraciones en medio del escándalo generado por el contrato por 1,06 billones de pesos que el Ministerio de las TIC firmó con Unión Temporal Centros Poblados y al cual se le declaró la caducidad por la presentación de garantías falsas en el proceso por parte de los contratistas.

Rave Agencia de Seguros Ltda rechazó este viernes las declaraciones que hicieron los representantes de Centros Poblados en una rueda de prensa, en donde indicaron que la garantía bancaria se buscó por medio de esta empresa de seguros.



(Le puede interesar: Garantía que presentó Centros Poblados es falsa: Banco Itaú)



"Rave ratifica a la opinión pública que no expidió la garantía bancaria de este contrato, ya que la compañía no emite, nunca ha emitido, ni intermediado en la expedición de garantías bancarias", indicó la empresa.



Así mismo, la agencia de seguros precisó que no han recibido ningún dinero "por conceptos diferentes a nuestro objeto social, que es la intermediación de pólizas de seguro".



(Lea también: Mintic: el contratista del escándalo cocina multimillonaria demanda)

Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados (UT) , y el abogado Jorge Pino en la rueda de prensa de este jueves. Foto: Mauricio Moreno

Rave añadió que el señor Jorge Molina, señalado en el escándalo de ser la persona que sirvió como intermediario ante el Banco Itaú para el trámite de la garantía bancaria, "no es, ni ha sido parte del equipo de trabajo" de la agencia de seguros.



Respecto al proceso, la empresa señaló que únicamente tramitaron una póliza de responsabilidad civil extracontractual. "Esta póliza tuvo un valor de $178.500.000, los cuales se consignaron directamente a la compañía aseguradora", señalaron.



(Además: Mintic: los tentáculos de firmas del escándalo en gobernaciones y alcaldías)



"Sorprende que los representantes de la Unión Temporal Centros Poblados insistan en confundir a la opinión pública al mezclar el concepto de pólizas de seguro con garantías bancarias, cuando son cosas totalmente diferentes. Como compañía, hemos solicitado formalmente la rectificación de la información falsa o inexacta emitida por su abogado", puntualizó Rave.

También le puede interesar:

- Así vendría el tan esperado iPhone 13



- Ojo si le llega correo con 'fotos' de infidelidad de su pareja: es un virus



- ¿Cómo evitar aparecer ‘en línea’ cuando está conectado en WhatsApp Web?



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET